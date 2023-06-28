过量食用荔枝易患“荔枝病”

新华社讯 （记者于也童）正值荔枝季，这种清香甜美的水果广受人们喜爱。宋代苏轼曾作诗“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。但专家提示，荔枝虽美味，却不宜贪多，过量食用易患“荔枝病”。

家住沈阳市的赵毅一次性吃了一大包荔枝后，突然头晕目眩，去医院就诊后被医生告知，这是“荔枝病”的表现。“‘荔枝病’指一些人进食大量鲜荔枝后，出现面色苍白、乏力、心慌、口渴等症状，一些重者还可能四肢厥冷、血压下降，甚至出现抽搐和突然昏迷。因为是过量食用荔枝导致的，因此俗称‘荔枝病’。”沈阳市卫生健康服务中心健康教育部主任中医师李涵说。

专家介绍，“荔枝病”患者的症状与低血糖有关。荔枝虽含有大量糖分，但以果糖为主，果糖会刺激胰岛素分泌。当人一次性食用过量荔枝时，大量胰岛素被刺激分泌出来，果糖转变成葡萄糖的速度跟不上，就会导致血糖明显降低，出现低血糖的症状。“这也是为什么空腹或饥饿时大量吃荔枝，更容易出现‘荔枝病’。”李涵说。

不过，也并非所有人吃荔枝都会“发病”。专家分析，血糖调节功能差的人，果糖转化为葡萄糖的作用更弱，大量摄入果糖时，会更容易引发低血糖。因此，儿童、低血糖患者、糖尿病患者、有妊娠糖尿病的孕妇等特殊人群，不建议食用荔枝。

李涵提示，出现“荔枝病”的症状也无需恐慌，病情较轻的人，可通过喝一点糖水或吃几块糖来缓解；如果病情较重，则需要及时到医院，通过静脉输液、口服葡萄糖等方式治疗。