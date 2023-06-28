针刺可有效治疗妊娠呕吐

由“国家中医临床研究基地”妇科病首席专家、黑龙江中医药大学妇科学带头人吴效科教授联合国内外专家组建的中西医合作团队，完成了科研课题“针刺联合多西拉敏治疗妊娠呕吐：一项2×2析因设计的临床随机对照研究”，相关研究成果近日在线发表于《内科学年鉴》。

80%的孕妇在孕早期会发生妊娠呕吐（孕吐或晨吐）。虽然多数孕妇的妊娠呕吐症状会在妊娠20周前逐渐消失，但其常伴发紧张、焦虑、抑郁等心理问题，甚至诱发营养不良或电解质紊乱等并发症，与此同时，严重的妊娠呕吐还可带来不良妊娠结局，如产出小于胎龄儿、早产儿，新生儿健康状态评分降低等情况，有些孕妇甚至因无法忍受上述症状和并发症而不得不终止妊娠。

在我国，针刺疗法被广泛应用于妊娠呕吐患者止呕治疗，但相关疗效缺乏强有力循证数据支撑，这就需要大样本、高质量的随机对照临床试验提供高级别循证医学证据，以被国际同行认可。多西拉敏—吡哆醇是一种缓释抗组胺药物，也是美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于轻中度妊娠呕吐的治疗药物，而在临床实践中，还没有足样本量和高质量的科研成果，证明其在重度妊娠呕吐方面的有效性和安全性。因此，无论是针刺还是多西拉敏—吡哆醇的单独使用，或者二者联合用于遏制妊娠呕吐，都需要严谨的科学数据证实其疗效。

吴效科联合国内外专家，组建中西医合作团队，率先开展了多中心、随机、对照临床试验，以比较上述针药作用于妊娠呕吐的安全性和临床疗效。研究中，吴效科和他的团队采用标准的2×2析因设计方案，在国内招募了352名20岁—45岁、妊娠7周—14周、超声证实有存活的宫内单胎或多胎妊娠、体重较孕前减轻不超过20%，以及伴有中度或重度妊娠呕吐的孕期患者，给予为期2周的针刺联合多西拉敏—吡哆醇用药治疗，并于治疗的第15天、妊娠期间及产后进行严密的妊娠随访。

研究结果显示，在完成为期2周的治疗后，单纯针刺组、单纯西药组和针药两者联合组孕妇妊娠呕吐症状PUQE评分量表评分降幅均大于其各自的对照安慰剂组；针药结合不但能够增强疗效，且可以减少单纯西药用量，达到减轻西药副作用的目的。研究还发现，与安慰剂组相比，西药组会有增加孕妇产出小于胎龄儿的风险。

上述研究结果为针刺治疗妊娠呕吐提供了有力的循证医学证据，中医成果再一次在国际妇科领域发出“中国强音”，并为妊娠呕吐顽症提出了“中国方案”，为今后综合治疗及管理妊娠呕吐指南制定奠定坚实基础。