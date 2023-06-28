系统性红斑狼疮或可影响女性卵子质量和胚胎发育

6月26日，科技日报记者从华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称同济医院）获悉，该院生殖医学中心靳镭、朱丽霞教授团队，首次针对系统性红斑狼疮（SLE）患者卵子质量和胚胎发育情况，及女性卵巢储备和辅助生殖助孕结局，进行了系统全面的回顾性总结和研究。相关研究成果近日发表在《免疫前沿》上。

靳镭介绍，SLE是一类特殊的风湿免疫性疾病，其发病机制和雌性激素有关，因此育龄期女性发病率明显高于男性。

通常来说，环磷酰胺等部分治疗SLE的药物会损害女性卵巢储备，甚至可能导致卵巢衰竭，使这类患者即使通过辅助生殖技术助孕，仍面临重重生育困难。对于未使用过这类药物的患者，SLE疾病本身是否会影响她们的生育力，依然存在很多争议。

以往，科研人员更多关注SLE女性卵巢储备情况、卵巢功能等，而对她们的卵子质量和胚胎发育情况如何研究得较少。

靳镭、朱丽霞团队对同济医院生殖医学中心近10年的SLE女性患者助孕数据进行了回顾性总结，试图明确SLE女性患者的卵子质量和胚胎发育是否受到SLE影响。

“通过对每例SLE女性患者进行1∶3的特殊匹配，尽可能排除各类干扰因素，对比SLE女性患者和常规试管婴儿助孕非SLE女性的基线情况、卵巢储备、卵子质量和胚胎发育情况以及最后的临床妊娠的结局，我们发现SLE女性患者的卵子和胚胎质量确实更差一些。”朱丽霞说，研究团队进一步追踪每位SLE女性患者的临床妊娠结局，发现SLE女性患者即使通过辅助生殖技术助孕，其妊娠结局依然不容乐观。

朱丽霞表示，上述研究证明，SLE女性患者的卵母细胞和胚胎发育结果较差，因此降低了女性生育能力，并导致其妊娠之路更困难。