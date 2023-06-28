越来越多进口水果摆上“中国果盘”（探访“水果大国”消费新趋势（上））

北京新发地农产品批发市场国际水果交易区内，商贩正在用叉车卸货。

本报记者 孔德晨摄

近日，“榴莲盲盒”的话题火了起来，超越上届“网红”智利车厘子，一跃成为“顶流”。细数进入中国市场的进口水果，菲律宾鳄梨、柬埔寨香蕉、泰国金枕榴莲、智利车厘子……这些“洋”水果频频刷新“存在感”，成为消费者耳熟能详的水果品类。

中国是全球最大的水果生产国和消费国，消费着世界近70%的西瓜、近一半的苹果，也是猕猴桃最大的消费市场。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）深入实施，低关税、快速检验检疫等政策出台，越来越多进口水果进入中国市场，被摆上中国家庭的“果盘”，满足了消费者多元需求。

这些年来，进口水果价格、种类、数量有什么变化？中国消费者感受如何？记者进行了采访。

第一棒：批发市场

“这是个‘勤行’”

“我们在澳洲水果产地有自己的农场，当地果农按照要求种好水果后在工厂包装好，空运直达我们这里。”北京新发地进口水果展销中心私营业主马涛告诉记者，他们是进口水果正式进入中国市场流通的“第一站”，也是连接产地与商超、电商、社区团购等经销商的纽带与桥梁。

深夜12点半，新发地进口水果展销中心零星灯火闪耀，辐射整个京津冀地区、北方最大的水果批发市场逐渐“苏醒”，即将开始一天的忙碌。

“这是个‘勤行’。”马涛和朋友正从满载一车火龙果的卡车上卸货，他告诉记者，凌晨2点起陆续会有人来采买，他们开始忙于走货，走完货约早上七八点钟，算告一段落。接下来就是一些档口、散户来购买。日复一日，周而复始。

正说着，马涛仓库的门开了，浓郁的榴莲香味扑鼻而来。他告诉记者，他是北京最早一批做猫山王榴莲的商家，入行已有约15年了，如今不仅在国内福建、河南、东北等多地经营，在国外产地也有自己的农场。“头几年，进入中国市场的进口水果品类不多，最早是新西兰的奇异果、秘鲁牛油果很受国内消费者青睐。”马涛说。现如今，新发地的进口水果从市民常见的车厘子、澳柑、火龙果、榴莲、红提、新奇士橙、菠萝蜜、奇异果、香蕉，到不常见的巴拿马凤梨、泰国红宝石柚、比利时长柄梨等应有尽有。

根据海关总署发布的植物检疫要求公告，截至2022年底，去年共有来自13个国家的16种鲜食水果签署了输华检疫要求。在进口水果准入不断增长的推动下，2022年中国水果进口仍呈上升趋势，全年总额达到146亿美元（约合人民币992.13亿元），同比增长8%。其中，水果进口总量为733万吨，同比增长4%，相比于2012年的不足345万吨，进口量十年翻了一番。

不仅品类更加丰富、数量更多，马涛觉得客户对水果品质要求也有了明显提升。“以前水果店来我们这儿拿橙子，喜欢一款外观口感都一般但出汁量大的品种，用来做果汁成本较低。”马涛说，“现在，消费者的需求不断升级，对橙子品质、口感和甜度要求越来越高，大家就会选择用其他品质更好的橙子。”

“我们这行赚的是辛苦钱，一天24小时不间断忙碌，例如这车火龙果，品质在国内是数一数二的，但一箱其实我们也就赚一到两块钱，这一车能挣个1500元到2000元左右。”谈及盈利和收入，马涛坦言：“这也没准儿，水果变化太快，若行情一下不好，我今天挣这些，明天说不定就赔钱，盈利和亏损每天都在变。”

一个新发地，有几百家像马涛这样的水果私营业主。前两年生意受到疫情影响，今年以来，马涛明显感到消费在逐渐复苏。“最难的时候大家都难，只要同甘共苦熬过来不就好了么？”马涛笑着说，“我相信进口水果这行肯定会越来越好。现在国家给的政策越来越多，大家都愿意去做，放眼全世界，只有咱们国家才会给到这么多的政策优惠。”

第二棒：线下商超

“让国内消费者第一时间尝鲜”

从马涛手里接过“接力棒”，进口水果便摆上各大商超、生鲜平台的货架，进入消费者的视野。

在北京盒马X会员店，最热闹的莫过于榴莲货架前。榴莲按品种和重量细分，消费者根据自己喜好挑选后排队结账，再现场开“榴莲盲盒”，这样的“玩法”吸引了不少人，长队排了一圈又一圈。

现场工作人员告诉记者，盒马售卖的榴莲经过精细挑选，不会出现干包榴莲，品质都有“保底”。“一般来说，买这种一口价139元榴莲的人最多，开出的果肉各不相同，就看个人运气了。”该工作人员说，“大部分榴莲品质都能称得上一句‘报恩榴莲’，‘榴莲刺客’一般不会出现。”

在进口水果中，榴莲深受中国消费者宠爱。2022年，榴莲进口额在中国进口水果中稳居第一位，达40.3亿美元，进口量达到82.5万吨，相比2014年增长了将近两倍。海关数据显示，2015年至2022年间，中国鲜食榴莲进口量复合增长率达17%。

“今年4月，盒马榴莲的销售月环比增长75%。消费者对品质、品种有了更高需求。盒马也将引进一些少见的鲜果榴莲品种，比如托曼尼、干尧、猫山王和黑刺等。”盒马水果采销总监陈杨辉告诉记者，今年是泰国猫山王榴莲种植初期，虽然产量不多，但盒马将结合产地情况以产定销，让国内消费者第一时间尝鲜。

随着冷链物流的发展，国际水果运输业发展也日渐迎来新的突破。进口水果频频刷新“存在感”，离不开冷链技术的助力。

就在前不久，一架搭载着龙宫果、彩虹芒果、南多美芒果、小众榴莲、山竹等18吨泰国新鲜水果的航班降落在浙江宁波栎社国际机场，这是盒马与东航物流合作的泰国水果包机，把泰国田头采摘的新鲜水果飞速运到国内。

“这次包机运输，主要是想让消费者品尝到泰国当地的小众水果。其中一款龙宫果，果实储存周期短、物流要求高。”陈杨辉介绍，通过与东航物流合作的包机形式，可以实现机舱内多温层冷链，满足不同水果的储存要求。

“在泰国水果产季，包机每周至少两班，当天凌晨起飞后，中午抵达宁波。水果通关后将依托盒马全国多温层供应链网络，率先上架盒马华东地区门店。后续随着供应产量增加，来自泰国的鲜果将陆续上架全国其他城市。”陈杨辉说，未来，盒马将通过海外的各大直采基地，把进口车厘子、苹果、提子、柑橘等当季鲜果带给国内消费者。

第三棒：端上餐桌

“进口水果已经成为我家‘果篮’常客了”

从线下商超、线上生鲜平台卖出，进口水果终于端上万千中国家庭的餐桌。消费者对进口水果如何看待？

“近年来，进口水果已经成为我家‘果篮’的常客了。”住在深圳市的张嘉伟告诉记者，菲律宾香蕉、新西兰奇异果等是他常买的水果品类，好吃不贵。“泰国金枕榴莲、智利车厘子等偶尔也会买，但毕竟价格挺贵的，所以我家买得不算多。”张嘉伟说。

回忆起十年前，张嘉伟颇有感慨。“那会儿提到进口水果，给人的印象就是贵。”他说，“因为价格普遍偏高，口感到底有没有那么好吃，其实没有太多人关注，买的人也少。不像现在，除了常见的水果，很多小众进口水果在市场上轻松就能买到，消费者愿意购买不仅是因为价格打下来了，更是出于尝鲜的心理。”

张嘉伟表示，他主要看产地来选购水果，有些进口水果的确好吃，但有些国产水果口感更好，因此“进口”在他心中并不是高品质的代名词，要视情况而定。“咱们国家也应有‘水果自信’。比如芒果，我觉得海南的金煌芒就是最好吃的。”张嘉伟说。

消费者对进口水果有更直观、更全面、更客观的看法，正是中国市场开放程度日渐提升的真实写照。

2022年1月1日，RCEP正式生效。RCEP区域是全球重要的农业生产地，汇聚了全球主要的大米、棕榈油、橡胶、水产品等生产地。一年多来，中国与RCEP成员国之间的农产品贸易热火朝天。

以菲律宾为例，在中国对东盟成员国关税承诺表中，榴莲在RCEP生效第一年，基准关税从此前的20%立即降为0。在菲律宾榴莲进入中国市场后，让菲律宾山竹获得准入成为多方共同努力的下一个目标，中国消费者将能品尝到更多新鲜味道。

目前，全国各地海关加码通关便利度，更大程度方便进口水果进入中国。

今年一季度，上海口岸自“一带一路”沿线国家进口干鲜瓜果及坚果38万吨，货值17.5亿元。在上海海关所属外高桥港区海关的监管保障下，已有近30万吨泰国椰青、越南香蕉、柬埔寨香蕉和马来西亚榴莲等“一带一路”沿线国家优质农产品在上海外高桥口岸顺利通关。为保障进口自“一带一路”沿线国家的新鲜水果快速通关，让国内消费者更快品尝到“一带一路”沿线国家水果的美味，外港海关开辟“绿色专属通道”确保“快查快放”。“在抵港前，我们会通过关企联络员机制，提前对接进口商掌握到港信息。统筹安排人力资源，落实提前申报、无陪同查验等通关便利化措施，确保货物到港后第一时间实施查验。”外港海关负责进口水果查检的工作人员说。