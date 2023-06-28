首店经济撬动市场新需求（市场漫步）

精准把握消费潮流，融入地域特色，创新高品质供给，提升服务水平，推动首店经济健康发展，不断激发消费市场新活力

日前，“2023上海全球新品首发季”在上海张园正式启动。在一个月时间里，上海累计举办320多个国内外品牌的首发主题日活动，156家首店旗舰店落户上海。在江苏苏州金鸡湖畔，“首”聚苏州、“购”享全球2023苏州首店经济发展大会举行，米九数字生活体验中心江苏首店、特步全国首家综合运动场景概念店等19家品牌首店将在苏州落地……持续升温的首店经济，成为各地挖掘消费潜力、激发市场活力的新引擎。

所谓首店，是指某一消费品牌在特定区域开设的第一家店，或是传统品牌通过创新业态和模式形成的新店。现在，从全球首店、区域首店、城市首店到创新概念店、设计师品牌店等，首店类型不断丰富，由此产生了通过吸引品牌首店拉动经济增长的首店经济。

首店经济走红的原因主要是“新”。相较于普通门店，首店给消费者带来了新颖的消费体验、品牌认知和文化享受，不仅满足了人们多元化的消费需求，还以其稀缺性和新奇度，在引领和创造需求方面表现突出。众多首店聚集形成规模化效应，不仅能带动形成新的消费增长点，还可以助力地区实现消费结构转型和城市形象功能提升。

看中首店经济潜力，多地发力支持首店经济高质量发展。北京提出，加大对时尚品牌首店、旗舰店、创新概念店的品牌方和引进方，以及新品发布活动支持力度，争取今年新增品牌首店达到800家左右；上海表示，支持打造从新品发布到首店、总部的经济生态链；广州出台实施促进首店经济发展专项政策，对国内外知名品牌在广州设首店、旗舰店给予支持……在相关政策带动下，首店经济越来越热。去年，四川成都累计引入708家首店。今年前5个月，共有403家品牌首店落地北京。在江苏苏州，近4年来首店数增长率达211.3%，首店业态更加多元，增长趋势愈发强劲。

也要看到，在有的城市，一些首店开业时门庭若市，不久便门可罗雀。究其原因，首店经济是品牌和城市的双向选择，品牌选择城市，看中的是城市的商业活力、消费潜力以及营商环境，而城市引入首店，也需要考察品牌的定位是否与当地的消费结构和文化内涵相匹配。只有品牌资源与城市资源契合互补，才能有效转化首店经济带来的流量，实现持续健康发展。

要推动首店经济可持续发展，在品质和特色上下功夫。只有精准把握消费潮流，融入地域特色，创新高品质供给，提升服务水平，才能推动首店经济健康发展，不断激发消费市场新活力。

《 人民日报 》（ 2023年06月28日 18 版）