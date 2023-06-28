宁夏持续完善基本养老服务体系

本报银川6月27日电 （记者刘峰）近日，记者从召开的宁夏基本养老服务体系建设新闻发布会上获悉：近年来，宁夏多措并举持续完善基本养老服务体系，各级民政部门通过居家上门服务、发挥专业机构养老作用等方式，推动“居家社区机构相协调、医养康养相结合”的基本养老服务体系逐步完善，老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。

根据新近印发的《宁夏推进基本养老服务体系建设实施方案》，到2025年底，宁夏将建立基本养老服务对象精准识别和动态管理机制，已运营敬老院全部开展面向社会老年人的集中照护服务，乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务中心覆盖率达到60%，养老机构护理型床位占比达到60%。

根据方案，宁夏将采取建立基本养老服务清单制度、健全政府购买养老服务制度、开展老年人能力综合评估、推进长期护理保险试点、完善社区养老服务配套设施、推动完善基本养老服务网络、提升居家社区养老服务水平、实施困难老年人家庭适老化改造等8项措施，加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，提供方便可及、价格可负担、质量有保障的基本养老服务。

《 人民日报 》（ 2023年06月28日 13 版）