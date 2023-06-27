热热热！这些防暑误区一定要避开

炎炎夏日，高温“烤”验让人喘不过气。到底该如何科学防暑，避免误区呢？让我们听听中南大学湘雅三医院120急救中心主任左钰怎么说。

左钰介绍，高温高湿或者无风的环境下容易中暑，轻者可能会出现头晕、无力、呕吐等表现，重者甚至会发生痉挛、晕厥、衰竭、休克等，如果发现不及时或者处置不当，可能导致严重的不良后果。65岁以上老年人、婴幼儿、儿童及慢性病患者中暑的风险最大。

“当前公众对中暑还存在不少认识误区。”左钰表示，有时错误的做法可能引起中暑，甚至加重症状。

误区一：白天在室外才会中暑

中暑跟人所处环境的温度、湿度、通风条件等相关，并不是只有在太阳下暴晒才会中暑。即使是室内，如果环境密闭无风、高温高湿同样容易中暑。有些老年人因担心电费而不使用空调、电扇等电器，在高温天待在家中仍有可能中暑。

误区二：防暑即防晒，捂严实了最好

人体主要散热器官是皮肤，在炎热的夏天，主要靠汗液蒸发和空气对流带走热量。如果穿得太厚或是穿透气性不好的衣服，人体散热受阻，更容易中暑。建议在高温高湿环境中停留时，注意科学补充水份和电解质，选择撑伞等物理防晒，穿凉爽透气的衣服。

误区三：婴幼儿不能吹空调

每年都有粗心的家长没有及时关注孩子的身体状况，怕着凉给孩子穿太多、不敢开空调，或是让孩子待在闷热的车内，导致孩子发生中暑。儿童尤其婴幼儿基础代谢要比成人高，体温调节中枢还未发育完善，家长需要多留心，小心矫枉过正，孩子没着凉反而中暑。

误区四：中暑发热后口服退烧药

中暑引起的体温升高与普通的发烧需区别对待。中暑引起的体温升高主因是散热障碍，退烧药会使已经大量出汗的患者进一步出汗，加重电解质紊乱，加重病情。

中暑发热的正确应对方式是物理降温，如将患者移到阴凉通风处，用20摄氏度左右的温水擦拭身体，水份蒸发加速散热，请避免用大量酒精擦拭身体。

误区五：中暑后大量饮水

中暑后适当补水是正确操作，但切勿大量饮用纯净水。只补充水份不补充电解质会导致电解质平衡被打破，出现稀释性低钠血症，还可能出现脑水肿昏迷。正确的补水方法是少量多次，并且最好饮用含有各种电解质的液体，如果汁、淡盐水等。