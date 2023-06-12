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高考结束就“放飞自我”？6个生活提示助你拥有快乐假期

健康中国

2023年06月12日20:02 来源：健康中国

　　高考结束，意味着另一段生活的开始，可以放松，但别放纵，更不可毫无节制地“放飞自我”。

　　来源：健康中国

　　策划：余运西 王宁

　　编辑：范洪岩

　　制图：范洪岩

(责编：牛镛、杨光宇)




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