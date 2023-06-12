马骏：提供多元化鼻咽癌治疗方案 进一步改善患者生活质量

为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会6月10日在北京举办。会上，中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏提出，不断优化升级的联合治疗方案为鼻咽癌患者治疗带来更多选择。

中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏作分享

鼻咽癌是我国的常见恶性肿瘤之一。近年来，鼻咽癌治疗领域不断发展。马骏介绍说，放化疗已成为鼻咽癌主流治疗方式。早期鼻咽癌治疗以根治性放疗为主，5年生存率达90%以上。“鼻咽癌对放疗高度敏感，根治性放疗是早期鼻咽癌的标准治疗方案，对于高危患者，还可联合同期化疗或辅助化疗。”马骏进一步解释道。

“局晚期鼻咽癌以放化疗联合为主要治疗手段，但疗效并不理想，免疫治疗及放化疗方案的优化为患者提供新选择。” 马骏说，目前，局晚期鼻咽癌的标准治疗主要有三种模式：同期放化疗、诱导化疗+同期放化疗和同期放化疗+辅助化疗。“免疫治疗显著改善了鼻咽癌患者生存结局，众多免疫联合方案也为鼻咽癌患者治疗带来新突破”。

近年来，随着新的研究成果陆续问世，鼻咽癌患者的生存率以及生活质量都得到进一步提高。马骏直言，未来鼻咽癌的诊疗发展，仍应关注疗效和毒性之间的平衡。一是继续了解疾病的发生发展规律，进一步改进精准放疗技术；二是探索化疗与放疗的最佳配合模式以及化疗方案；三是加强鼻咽癌免疫治疗的探索。“免疫治疗是一种高效、低毒的抗肿瘤治疗新方案，除了复发转移领域，针对初诊非转移患者，我们也正在开展几项大型III期研究，有望进一步改善患者的预后，提高患者的生活质量。”马骏补充说。（赵晓彤）