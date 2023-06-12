吴小华：新兴治疗手段让妇科肿瘤诊疗进入新时代

为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会6月10日在北京举办。复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任、妇科肿瘤多学科综合治疗团队首席专家吴小华在会上分享了妇科肿瘤领域研究的新进展。

复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任、妇科肿瘤多学科综合治疗团队首席专家吴小华作分享

“‘百花齐放，免疫前移’是当前妇科肿瘤治疗领域呈现的特点。近年来，靶向和免疫治疗的问世为妇科恶性肿瘤带来新的生机。”吴小华介绍，宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌是三大常见妇科恶性肿瘤，发病率呈逐年上升趋势，并且生存预后较差。

在吴小华看来，近年来，妇科肿瘤药物不断迭代更新，PARP（核糖聚合酶）抑制剂、免疫疗法、抗体偶联药物（ADC）等新兴治疗手段的出现，让妇科肿瘤的诊疗进入新的时代。

“在卵巢癌治疗领域，免疫联合治疗在一线和铂耐药卵巢癌方面正在酝酿突破，相关研究正在开展。”吴小华认为，免疫联合靶向方案在卵巢癌的应用终获突破，有望成为非tBRCAm（组织BRCAm突变）患者一线及一线维持治疗新选择。同时，PARPi（聚合酶抑制剂）复发卵巢癌的应用也在不断探索优化，新一代PARP（核糖聚合酶）抑制剂为铂耐药复发患者后线治疗带来更多选择。此外，抗体偶联药物MIRV（Mirvetuximab Soravtansine）用于FRα（叶酸受体-α）高表达铂耐药卵巢癌的生存获益得到证实，或可成为此类人群治疗新标准。

针对子宫内膜癌，吴小华说：“免疫联合化疗一线用于晚期或复发性子宫内膜癌的疗效获证，将改变子宫内膜癌的治疗格局。”

“在宫颈癌治疗领域，越来越多的免疫疗法获批用于晚期宫颈癌的治疗。免疫联合方案进一步探索治疗的前移，免疫疗法正在改变着宫颈癌的临床实践。目前，我国自主研发双特异性抗体AK104一线应用初显疗效，期待未来能有更多的探索和结果。”吴小华介绍说。（耿亚柯）