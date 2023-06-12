沈琳：消化道肿瘤免疫治疗为患者带来新希望

为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会6月10日在北京举办。北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳通过线上分享了食管癌和胃癌领域的诊疗研究进展。她认为，消化道肿瘤相关研究在近十年来高速发展，免疫治疗的出现为患者带来了新希望。相关领域的创新探索，能够不断推动消化道肿瘤治疗方案的精准化趋势，为患者提供更多新的治疗选择并带来获益。

北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳线上分享

“近十年来，全球消化道肿瘤领域的研究蓬勃发展。随着国内专家学者及创新制药企业的共同努力，我国正逐渐担当起领军全球消化道肿瘤发展的重任。”沈琳说，“其中，免疫治疗联合化疗在食管癌和胃癌的一线治疗中的应用、胃肠肿瘤的精准治疗及综合治疗新进展，都是消化道肿瘤防治领域出现的新突破。不仅进一步提升了患者生存质量，针对突变靶点的创新也让胃肠肿瘤的治疗更加精准。”

在沈琳看来，免疫治疗在食管癌领域取得较大进展。在以往晚期食管癌治疗中，主要以传统的化疗和放疗为主，预后较差，既往一线治疗的中位总生存期不足10个月。免疫治疗从当初单药二线治疗进入一线治疗后，国内多中心的随机对照研究显示可以将晚期食管癌生存期提升至17个月以上，最高可达到一年半以上。“此外，免疫治疗联合放/化疗方面的研究也在持续进展，相信在未来两三年内，研究成果将会改变临床实践，提高食管癌患者生存获益。”沈琳说。

由于胃癌较为特殊,且存在免疫抑制性,为胃癌治疗和临床研究带来了一些困难。“目前，免疫治疗的不断探索，也在助力晚期胃癌患者获得长期生存。同时要注意，在胃癌的临床研究设计过程当中，一定要关注到肿瘤抑制性生物学特点，针对不同人群采用不同的治疗方案。”沈琳说，“从近期研究当中看到，不管是免疫治疗还是靶向治疗，在胃癌领域总体来讲还是取得了一些成果，ADC（抗体偶联药物）、双抗、新型T细胞疗法等免疫疗法使胃癌免疫治疗探索趋于精准化，多种新型靶点的挖掘也带来无限可能。”

“相信随着我国对胃癌、食管癌的专注，以及在国际领域的争先创新，针对胃癌和食管癌的治疗突破还是完全有希望发生在中国。希望大家共同努力，缩小跟其它实体瘤的治疗差距，让胃癌和食管癌患者能够获得更好的治疗效果，延长生存期并提高生存质量。”沈琳说。（耿亚柯）