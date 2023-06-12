儿童预防接种有哪些流程和注意事项？一文看懂

据北京疾控中心微信公众号消息，预防接种是儿童的“健康保护伞”。尤其是刚出生的宝宝免疫系统发育不成熟，更容易受到外来病原的入侵。根据国家免疫规划疫苗儿童免疫程序，儿童在各个年龄段，需要接种不同种类的疫苗。

尽管各预防接种门诊在具体预防接种服务细节上会有差别，但大体上预防接种服务流程都可以分为预约、登记、接种和留观四个环节。

预约流程

—— 预 约 ——

儿童首次预防接种的预约需要家长携带相关证明到预防接种服务门诊进行现场建档和预约。

儿童后续疫苗剂次的预约一般都是在上一次疫苗接种时，预防接种门诊直接给出预约时间，或通过电话/信息系统短信/APP推送等方式给出预约提醒。

儿童家长只需要按照预约时间提前做好准备，带着宝宝及时前往预防接种门诊就好。

登记流程

—— 登 记 ——

家长需要出示儿童预防接种证。

家长需要告诉医生，孩子近期是否患病和当前的健康状况，并告知上一次接种疫苗后是否出现过不适或过敏情况，以便医生掌握疫苗接种禁忌，决定本次是否给孩子接种疫苗。

家长需要仔细倾听或阅读了解本次接种疫苗的相关内容，并签字和留存底联。

接种流程

—— 接 种 ——

家长需要按照医生要求，给宝宝脱好衣服，暴露出接种部位 (大腿或胳膊)。

接种疫苗时，家长要抱好宝宝，固定好体位，尤其是接种疫苗的部位，避免接种时宝宝哭闹挣扎，造成注射部位错位。

留观流程

—— 留 观 ——

儿童接种疫苗后，家长不要马上带孩子离开，需要在留观区域观察 30 分钟。

观察孩子是否发生罕见的速发性严重过敏反应，以便一旦发生，可在第一时间得到救治。

同时，家长也可以询问工作人员接种后注意事项，以及接种相关问题，如出现发热如何处理等问题，记得留存咨询电话。当观察时间结束时，家长在确认孩子无异常后才可离开接种门诊。

以上预防接种服务流程和接种注意事项，宝妈们都清楚了吗？