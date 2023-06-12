合理用好“搭子”社交

口味相同的饭“搭子”、“第二杯半价”的奶茶“搭子”……近段时间以来，“搭子”一词逐渐融入人们的生活。年轻人中间流行的这种新型社交方式，不同于以往的亲密关系，既不一定形影不离，又不见得亲密无间。

年轻一代的社交方式体现了属于“Z世代”的独特气质，他们更愿意通过社交媒体来交流和沟通。需要注意的是，“互联网+”虽然缩短了人与人之间的距离，但是在以分享、社交为主的空间里，人们的社交状态呈现出社交微需求与人际低欲望的特点，且十分注重边界感，拒绝社交黏稠。由此，不少年轻人筑起了“不想被打扰”的围墙，容易陷入孤独的“宅家社交”、在相处中没有自我的“低位社交”等“社交困境”。

在社交网络平台盛行的今天，需要引导年轻人合理社交、积极社交，帮助他们找到真正的交心好友。

积极沟通，鼓励社交。全社会应不断培养正能量的社交氛围，倡导真诚、平等的社交方式。政府部门和社会应积极引导年轻人正确看待自我，提升社交能力。例如通过宣传引导年轻人从多方面、多维度对自身进行客观评价，帮助年轻人提升自信、克服社交恐惧心理，鼓励其更多地投入到现实生活和交往中，并为年轻人社交提供更多更好的平台与机会；针对年轻人在社交过程中出现的社交回避行为、产生的社交苦恼情绪，应做好及时引导，协助其通过合适方式进行心理调适和行为矫正。

放平心态，保护自我。当下新式社交中最重要的是人们对待社交关系的态度。在享受“搭子”社交等新式社交带来的便利和快乐的同时，人们也需要意识到，“新式社交”并不是逃避社交的借口。在面对这种新式社交时，人们需要认真对待，抱着相互尊重的态度，学会坦诚地表达自己的想法和感受，避免不必要的误解和冲突，更好地维护和经营好社交关系，双方才能获得长久而切实的利益。

在这个时刻与他人、与世界紧密互联的社会，好的社交方式是对我们的心理需求的一种良好慰藉。因为通过手机与各种社交软件，人们看似与所有人关联起来，实际上可能弱化个体之间的情感交流。新式社交和传统的亲密关系不仅并行不悖，甚至可以相互转化。

我们不能简单地将新式社交理解成亲密关系的降级，而应看到多样化社交中的更多可能，这是一种随着个人兴趣发展而自然衍生出的一种人际交往形式，是友谊关系在现代社会的一种变体，它能帮助我们建立一种健康的情感关系，享受愉快的陪伴时光。合理用好“搭子”社交等新型社交方式，走出孤独的自我，找到“趣缘”挚友，何乐而不为！