推进机构、社区和居家养老融合发展

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近年来，河北省石家庄市不断发展普惠型养老服务。开办社区老年食堂、推进适老化改造、把专业照护送进家门……机构、社区和居家三种养老模式相协调，让老年人在家中、在社区就能享受到更加精细、多元的服务。

物美价廉爱心餐、贴心的适老化设施、足不出户还能享受专业的医疗照护服务……近年来，河北省石家庄市以发展普惠型养老服务、完善社区居家养老服务网络、医养康养相结合的养老服务体系为重点，通过“专业机构支撑+适老化改造+信息化改造”模式，持续推进养老机构服务社会化，提升养老服务可及性、便利化，让老人享受到更加精细、多元的养老服务。

“幸福食堂”开到家门口

“走，咱们今天还是下馆子去！”这天上午11点，在石家庄市北方设计研究院第四生活区，65岁的辛明珠拉上4岁的孙子，再招呼上几位老邻居，一起来到小区内的“幸福食堂”吃午餐。

这间“幸福食堂”设在青园街第三社区的党群服务中心内。干净宽敞的餐厅内，鸡腿、炒肉丝、大锅菜等四菜一汤荤素搭配，再配上热气腾腾的米饭馒头，一顿饭下来不过12元。如果想吃点新鲜花样，还有饺子、麻辣烫等可以现场加工。“上了年纪，来这吃饭省心还省事！”辛明珠感慨道。

饭后，将孙子送到儿童活动区玩耍，辛明珠则和几位老邻居在一旁唠起了嗑。“饭菜干净可口，价格还便宜，在这吃饭舒坦！”80岁的宋秀英老人说，自打“幸福食堂”开张后，她隔三差五就会来吃上一顿，临走时还会给腿脚不便的老伴捎上一份。“有了‘幸福食堂’，再也不用为吃饭的事发愁了！”

“我们社区60岁以上的居民占常住总人口的1/3，如何解决他们的养老需求，是我们一直考虑的问题！”青三社区党委书记吕科芳介绍，这座党群服务中心于2022年2月投用，由一座废旧的车棚改造而成，为破解老人吃饭难题，社区引入专业的养老服务机构，在其中开辟了“幸福食堂”，提供午餐和晚餐，所有60岁以上的老人均可以享受用餐折扣。“另外中心内还设有党建阵地、文化阵地、托幼阵地等板块，提供幼儿看护、健康理疗及上门家政等服务，定期还会组织文娱活动，全方位满足老人的需求。”吕科芳说。

不仅是青三社区，如今在石家庄市，来社区内的“幸福食堂”吃上一顿助老餐，已经不再是新鲜事儿。

在石家庄市长安区建明小区，一座由区党建惠民资金打造的“幸福食堂”于今年2月正式开放，60岁以上的老年人就餐享受折扣，一日三餐最多只需花费19元，90岁以上的老人更是完全免费，每天来就餐的老人络绎不绝。“自从‘幸福食堂’开张后，我和老伴一天三顿都来这里吃，比在家做饭省事多了。”72岁的居民赵淑婷说。

近年来，石家庄市全面推广建设“助餐工程”，重点解决老人“吃饭难”，通过提供为老便民助餐服务，让老年人享受家门口的“幸福滋味”。截至目前，石家庄已建成老年食堂81个，基本实现了街道养老助餐全覆盖。

适老化改造带来便利

家里的地面进行了防滑处理、床边加装了可移动扶手和智能床带、卫生间也配备了沐浴椅、防护垫……日前，走进刘炼钢老人位于石家庄市新华区大安舍村春风五巷的家，一组组贴心的适老化设施让房间充满了暖暖的细节感。

刘炼钢老人今年65岁，因为脑出血患有术后偏瘫综合征行动不便。不久前，新华区民政局根据他提出的申请为其家中进行了适老化改造，解决了长期以来让一家人头疼的难题。

“以前最操心的就是他的起居问题，现在床边和厕所有扶手起身方便，就连沐浴都配备了沐浴椅。我们也不用时刻提心吊胆了！”说起适老化改造为家里带来的一系列新变化，刘炼钢的老伴王淑姐连连竖起大拇指。

“一分钱不用花，都是政府出钱给做的改造，这些变化看着小，但对我们老人而言非常有用。”刘炼钢也乐呵呵地说道。

为保障特殊困难老年人居家安全，近年来，石家庄市积极推进家庭适老化改造，满足老年人生活起居、康复护理等需求。

“适老化改造主要是为了解决老人日常生活中遇到的不便，增强老人生活便利性和舒适性。”石家庄市民政局副局长黄少华介绍，2023年，石家庄市将遴选出5285户实施适老化改造，重点支持最基础、最急需、最迫切特殊困难老年人群体的居家养老服务需求。

改造采用政府补贴方式进行，包括地面改造、卧室改造、卫生间改造、老年用品配置等7个基础项目。此外，改造对象还可根据自身的需求选择如自动报警器一类自费的适老化改造项目或产品。

老年人家庭可根据住房现状、护理能力、实际需求自主选择改造项目，自愿向各县（市、区）民政部门提出改造申请。通过后，县级民政部门会委托专业的第三方机构上门对家庭生活空间、老年人生活能力、家庭照护能力等方面进行综合评估，协商指导老年人家庭选择最适合的方案进行改造。方案经民政部门审核后，交第三方专业机构进行改造施工和适配。“我们会根据‘一户一档’的原则建立改造档案，做到完工一户、验收一户、交付一户；10月底前完成全年目标任务。”黄少华说。

照护服务一键上门

年过六旬的蔡新国居住在石家庄市新华区田家庄南区，因脑血栓后遗症，一直瘫痪在床。几天前，他突然感到喘不上气，还浑身出汗。“当时心里有些害怕。”蔡新国说，想起了脖子上挂着的“一键式”呼叫设备，他赶紧按了下去，不到15分钟，医护人员就上门了。

量血压、做心电图、询问用药史……医护人员仔细检查，发现是过量服用降压药导致的胸闷气短。听了医护人员的诊断，蔡新国悬着的心放了下来。“有专业的医疗服务随时上门，在家养老也放心。”

2022年1月，石家庄市新华区智慧养老信息平台设立，引入专业的养老机构负责运营，通过家庭养老床位建设补贴资金，为老人居所安装智能设备、进行信息化改造，提供紧急呼叫、异常预警等远程监测照护服务。

“老人身上以及各房间都能安装‘一键式’呼叫设备，按下按钮，平台接到报警信息即可就近安排医护人员上门。”新华区智慧养老信息平台负责人贺利刚说，目前，平台建立档案录入3472位老人，服务覆盖35个社区，累计为800余个家庭提供健康保障。

近年来，为满足老年人“养老不离家”需求，石家庄市通过“专业机构支撑+适老化改造+信息化改造”模式，构建家庭、社区、机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系，让老人居家养老不发愁。目前，全市已建成家庭养老床位3500张，2023年计划新建家庭养老床位1000张，并给予每张床位2000元的一次性建设补贴和每月200元的运营补贴。

“咚咚咚”，上午9点，河北普爱居家服务团队护理人员魏海燕准时敲响了张大爷家的大门。“大爷，小魏来给您按摩啦……”

家住石家庄市桥西区东里街道警苑社区的张俊杰，年过六旬，行动不便，常年坐在轮椅上，肌肉萎缩严重。自2021年6月起，专业护理机构的工作人员定时上门给他提供按摩服务。张俊杰说：“政府每月给发补贴，孩子在手机上帮我下单，很快工作人员就能上门服务，大大方便了我们这些老年人！”

“自2015年开始，石家庄市内六区实施‘六类’困难老年人社区居家养老服务补贴制度，每月发放100—500元补贴金，用于居家上门为老服务。”石家庄市民政局养老服务科科长孙慧介绍，补贴金直接发放到困难老年人的电子账户，老人通过“孝心到家”APP可直接使用，只要线上下单，就能享受生活照料、康复保健、文化娱乐、精神慰藉、紧急援助等多种服务。

“近年来，我们通过开展家庭养老床位试点工作，创新发展居家养老模式，在推进机构、社区和居家养老服务融合发展下，把家庭改造成‘没有围墙的养老院’，使老年人在家就能享受到专业照护服务。”黄少华说，他们今后将以提升养老服务水平为重点，立足养老基础设施建设，持续推动养老服务健康发展，不断提升老年人的获得感、幸福感和安全感。

《 人民日报 》（ 2023年06月12日 11 版）