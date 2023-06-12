促进消费升级 释放发展潜力

消费对于我国经济社会发展有着重要作用。新型消费不断涌现，消费场景不断变化，消费升级趋势愈发显著，让人民群众的生活更加丰富多彩。

近日，受中共中央委托，致公党中央调研组由致公党中央主席蒋作君率队围绕“培育新型消费 创新消费场景 促进消费升级 提升生活品质”开展2023年度重点考察调研。在前期召开座谈会的基础上，调研组赴山东济南、菏泽和天津开展实地调研，致公党中央常务副主席张恩迪、副主席曹鸿鸣、副主席兼秘书长卢国懿分别参加调研。

提质升级，新型消费拉动经济增长

在此次调研中，调研组实地考察走访了许多智能化、智慧型企业，这些企业带来了许多新型消费模式，体现了消费升级的方向。

“这个使用的是什么材料？”“转换效率怎么样？”调研组参观了力诺集团，包括大健康、新能源、新材料等产业。宏济堂智慧中药房利用物联网、互联网、云计算及大数据等技术，打通从药房到群众的“最后一公里”。调研组指出，“要把工艺和质量保证好，让老百姓放心吃中药”。

“现在主要生产哪些药品？”“企业制造有哪些困难？”在山东菏泽现代医药港，调研组详细询问了企业研究、发展的情况，了解健康消费、绿色消费、个性化消费等消费新理念。在山东济南养老服务中心（济南市金龄老年公寓），调研组详细考察了智慧养老、智慧医疗等情况。

数字经济的蓬勃发展催生了有别于传统消费形式的新消费形态。山东文旅云智能科技有限公司、天津智慧山文化创意产业园、云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司，力图通过数字化的展现形式，创新服务模式，满足消费者和企业需求，助力新就业形态劳动者就业增收。

调研组认为，消费提质升级过程中尤为引人瞩目的是新型消费的蓬勃发展，通过新技术、新模式满足了消费者对美好生活的需求和向往。要充分释放新型消费拉动经济增长潜力，积极推进实物消费提质升级，促进健康养老托育等服务消费，持续拓展文化和旅游消费，培育壮大智慧产品、数字文化、“互联网+医疗健康”等消费新业态，加强消费跨界融合。

探索创新，丰富场景提振消费意愿

景区游人如织、餐饮店排起长队、体验馆熙熙攘攘……不断丰富的消费场景，让生活更加丰富多彩，也激发出人们的消费潜力。

近年来，预制菜的火热顺应了需求侧的变化，满足了消费者对美食的多元需求。在山东（济南）预制菜产业园，调研组详细考察了现代农业与健康食品产业融合发展模式。该产业园期待通过预制菜，把中国美食销往世界各地。

山东菏泽盛产牡丹，巨野县书画院、尧舜牡丹产业园、曹州牡丹园等项目围绕牡丹花主题形成了涵盖牡丹观赏、种植、制造、文创等方面的完整产业链。“现在有哪些产品？”“在这里工作能满足生活所需吗？”调研组走访书画院、产业园、牡丹园，实地了解牡丹花种植培育，调研牡丹花相关产业和产品，深入当地群众生产生活，了解消费场景和动向。

位于天津市武清区的创意米兰生活广场、佛罗伦萨小镇、V1汽车世界是建设国际消费中心城市的重要消费地标，这些地方通过智慧化服务，提升了消费者的消费体验。

调研组成员表示，各地顺应技术进步趋势、消费群体特征变化，努力创新消费场景，有效推动了消费复苏，也更好满足了人民群众对生活品质的新需求。

调研组高度评价了山东、天津在大力推动商贸消费提质升级，提振消费信心、释放消费潜力方面所作的工作和取得的成效。调研组指出要打造高品质旅游目的地，吸引更多消费者，让居民更有获得感、幸福感、安全感。

建言献策，不断优化消费环境

各地推动消费升级，要不断优化营商环境，激发经营主体活力，加强消费政策引领。调研组深入企业一线了解相关情况，同时与天津、山东相关负责同志召开座谈会，了解当地政策举措。

天津加快制造业企业智能化改造步伐，推进制造业数字化、网络化、智能化，不断引领消费升级。“市里不断加强智能制造财政引导，形成放大带动效应。”天津市工业和信息化局副局长任洪源说，“引导资金支持的项目中，近半数为制造企业智能化升级项目。”

山东省文化和旅游厅副厅长王炳春介绍，山东不断以有力的政策、多彩的活动、优质的供给驱动文旅消费，推动了一批旅游消费品牌火热发展。“我们将继续提高文旅消费服务供给和品质，强化政策保障，增强精品供给，实现服务提升。”王炳春说。

“围绕消费，当地有哪些配套政策和评估机制？”“提升消费能力的堵点和痛点是什么？”“在运用大数据服务游客的同时，如何保障消费者隐私安全？”……一个个问题、一条条建议，调研组成员畅所欲言，相关负责同志也做了详细解答。

在座谈会上，调研组表示，要认真学习贯彻习近平总书记和中共中央关于扩大和促进消费的一系列重要部署，充分认识消费对于我国经济社会发展的重要作用—在推动高质量发展的进程中，消费为经济发展提供持久动力；在贯彻新发展理念的实践中，消费是满足人民对美好生活向往的重要途径；在构建新发展格局的战略中，消费能够发挥坚实的支撑作用。

《 人民日报 》（ 2023年06月12日 10 版）