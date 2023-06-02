2023人民健康大会·国民视觉健康论坛即将举行

由人民网主办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”将于6月6日在人民日报社新媒体大厦举行。

论坛将以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，邀请政产学研各方对全生命周期眼健康服务与应用展开研讨，为不断完善眼健康管理体系、技术指导体系和服务体系出谋划策，助力青少年近视防控工作，推动“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

孩子是国家和民族的希望，保护好他们的眼睛，利在未来。日前，教育部印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》，提出将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核。《综合防控儿童青少年近视实施方案》提出，2023年儿童青少年总体近视率要在2018年基础上每年降低0.5个百分点以上。本次论坛将邀请多位眼科专家聚焦全民眼健康以及儿童青少年近视防控话题，围绕“青少年近视防控研究及新观念”“近视的干预手段及治疗方案”“现代常见眼疾预防及治疗”交流眼科领域的新技术和新理论。

《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》提出，从加强综合医院眼科和眼科专科医院建设、提升眼科医疗服务能力、优化眼科专业技术人员队伍、规范临床诊疗行为4个方面入手，推进我国眼科医疗服务体系建设。“十四五”时期，如何推动眼健康事业高质量发展？如何提升全民眼健康水平？本次论坛，来自北京协和医院、北京同仁医院、北京大学人民医院、解放军总医院、温州医科大学眼视光医学部、山东中医药大学附属眼科医院等多家医院和相关单位的眼科专家将共聚一堂，分享眼科领域的最新临床研究、诊治进展以及前沿洞见。

国民视觉健康论坛是由人民网主办的系列学术交流论坛，目前已成功举办三届，系列论坛深度聚焦儿童青少年近视防控、全民眼健康事业等核心问题，分享近视防控的研究成果和应用经验，开展眼健康公益活动，获得了良好的社会效应。