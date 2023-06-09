81个紧密型城市医疗集团试点城市名单公布

人民网北京6月9日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委网站消息，根据《关于开展紧密型城市医疗集团建设试点工作的通知》（国卫医政函〔2023〕27号）要求，在各地推荐的基础上，国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国家中医药局和国家疾控局确定了81个紧密型城市医疗集团建设试点城市（地级市和直辖市的区）。

名单如下：