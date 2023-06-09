对“神医神药”违法广告就该“罚曝并举”

6月8日，国家市场监督管理总局发布消息称，2023年以来，市场监管部门聚焦医疗、药品、医疗器械、保健食品等民生重点领域，持续加大对“神医神药”虚假违法广告打击力度，清理整治商业广告中冒充专家或名医开展宣传、发布未经审查的药品广告、虚构或夸大保健食品功效、普通食品宣称疾病治疗功能等违法违规行为，切实保障消费者合法权益。此外，还曝光了十起已办结的典型案例。

“神医”“神药”近些年来以多种方式出现在公众视野中。比如，有的药贩子免费赠送的评书机里暗藏“天价神药”骗局，被今年央视3·15晚会曝光；再如，一些短视频、公众号中出现的“老中医”“老专家”，往往打着“祖传”等旗号宣称可治愈疑难杂症或宣传某些药品。在各种“神医神药”广告忽悠下，不少人上当受骗。今年有关部门加大治理力度，从广告监测、重点整治、联合监管三方面对这类违法广告说“不”。

此次曝光的十起“神医神药”违法广告典型案例，就是各地有关部门治理成果“代表作”的集中展示。这十起案例，既有生产评书机为药贩子宣传“神药”的企业，也有违规发布“碎石”等医疗广告的地方公立医院；既有宣称普通食品、保健食品有疾病治疗功能的健康生活馆、医药公司，也有违法发布医疗用毒性药品广告的医美诊所……可以说，这些典型案例涉及多种市场主体、多种违法表现以及涉及多个省份。

不难看出，现实中的“神医神药”为了忽悠公众，往往通过打广告的方式来实现引流目的。尽管这些违法广告比较分散，有的出现在网络平台上，有的出现在地方广播电视台，有的出现在自制的广告宣传牌上，但都难逃法网。这说明各地监管部门实施的广告监测等措施，发挥了重要作用，而从发现“神医神药”违法广告到依法迅速治理，表明治理成效初现。

这次被曝光的所有典型案例，相关主体至少受到了两重惩罚。一方面，因为违反《广告法》有关规定，被执法部门处以数额不等的行政处罚，少则罚款10万元左右，多则罚款76万元。依法严肃处罚既能让违法者印象深刻，也警示其他市场主体不要触碰法律红线。

另一方面，公开点名曝光违法者也是惩罚。在市场经济中，无论是医药相关企业还是相关产品，消费者购买行为是基于信任，当这些案例的违法者被点名曝光，其形象、信誉立即崩塌，消费者看到后很难再信任对方，进而用脚投票，那么违法者的市场损失就不容低估。从某种意义上来说，市场惩罚带来的严重后果范围更广，影响更深，也足以令违法者生畏。当“行政处罚+市场惩罚”同时降临到违法者身上，相信违法代价远大于违法所得。

此外，还有一些违法者因为违反《产品质量法》等法律规定，还会面临其他法律处罚。被侵权的受害者，也可以提起民事诉讼进行索赔，或者各级消协可依法提起民事公益诉讼，这也对违法者起到惩戒和警示的作用。同时，曝光这些典型案例，还能提醒消费者对“神医神药”高度警惕，并对各地市场执法部门更好履职尽责具有指导和启示作用。总之，对“神医神药”违法广告就要“罚曝并举”。