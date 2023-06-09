 福建松溪：医疗人才引得进、干得好、留得住

“松溪县医疗专业紧缺急需的岗位正好和我的专业对口，而且人才引进待遇特别好，不仅有安家补助和生活补贴，还直接进入事业编制，一眼就相中自己心仪的工作并成功签约，真是特别开心。”日前，陕西中医药大学针灸推拿学专业应届生黄浩原在西安交通大学校园招聘活动现场兴奋地说。

近年来，福建省南平市松溪县深入实施人才强县战略，围绕建强卫生健康专业化人才队伍，通过建机制、育人才、搭平台、强服务等举措，持续深化“湛卢先锋工程”品牌，着力破解山区医疗人才引不进、育不好、留不住的问题，为推动全县卫生健康事业高质量发展提供坚强人才保证。

3月26日，由松溪县委人才办、县人社局、县卫健局、县总医院联合主办的2023年“人才校园行”医疗专业紧缺急需人才招聘活动在西安交通大学举行，吸引了70余名医疗类专业优秀应往届毕业生报名。

近年来，松溪县坚持把人才引进工作作为医疗类人才队伍建设和强化卫生健康事业的重要内容，通过走访调研、实地考察，摸清医疗人才队伍现状和紧缺急需人才需求情况，制定印发《松溪县引进教育和医疗紧缺急需专业人才工作方案（试行）》，给予医疗紧缺人才最高198万元的奖励。同时，采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，先后从福建医科大学、福建中医药大学、西安交通大学、西安医学院等省内外高校引进优秀毕业生，并派遣医务骨干前往福建省立医院、南平市第一医院等地进修学习。

“在以前，医生想提升业务能力水平，只能通过去省、市三甲医院进修学习，现在省立医院与我们开展对口帮扶，派出神经内科主任医师陈兴泳到我县挂职并建立‘名医工作室’，实行‘一对一’师带徒培养制，由副高以上职称、带教经验丰富的老师专门带教，极大地促进了县内医生的水平提升。”松溪县总医院院长叶文浩说。

松溪县立足福建省立医院对口帮扶契机，以“网格化管理+下沉式服务”模式，联合省立医院大力开展“千名医师万人次下基层”活动，推动优质医疗资源下沉基层，先后签约9个“名医团队”，建立9个“名医工作室”以及闽北首个“海归专家乡村振兴（松溪）工作站”，为松溪培养了一批“带不走”的优秀医疗人才。

此外，松溪县还通过政府资助定向委培的方式，委托福建医科大学、福建中医药大学等省内医科类高等院校培养定向医学生。2013年以来，高校先后为县级医院（本科）、乡镇卫生院（专科）定向培养医学人才99人。同时，依托省乡村医生能力培训提升项目，连续15年开展乡村医生业务培训，覆盖乡村医生3000余人次。

人才引得进、干得好、留得住，发展环境尤为重要。松溪县聚焦人才关心的住房问题，实施人才“安居工程”，按照人才层次类别，分别提供人才公寓、租房补贴、人才奖励房和购房补助等4类人才住房保障形式，并相应建立高层次人才子女入（转）学、随迁配偶就业、医疗保障等制度，着力解决人才后顾之忧。

“对于像我这样刚毕业的大学生来说，免费提供人才住房等利好政策极大地缓解了我的生活压力。而且，松溪生态环境优美，极具发展潜力，让我对未来充满期待。”毕业于福建医科大学医学检验技术专业、2020年被认定为南平市医疗储备人才的蔡炜炜说。

留下人才的同时，松溪县还探索多样化人才激励机制。县委人才办先后制定印发了《松溪县高层次人才评价认定和支持办法（试行）》《松溪县“湛卢菁英”推荐评审工作方案》等政策措施，放宽“四唯”限制，充分挖掘想干事、能干事、干成事的基层人才。

“近年来，在县委、县政府高度重视下，结合省里优质医疗资源下沉契机，松溪县重点医疗学科内涵建设和人才梯队培养得到了极大提升，有效保障了县域居民健康服务需求，群众的获得感、幸福感明显增强。”松溪县卫健局局长季明表示。