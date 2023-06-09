李文忠：我把中药卖到了八十多个国家（健康故事汇）

图为李文忠早年间在阿根廷行医的场景。

受访者供图

过一阵子，李文忠要去趟南非，察看即将在那里开业的中药销售公司。他这是要把中药带去非洲的桥头堡。

“从阿根廷起步到整个南美洲、北美洲，再到欧洲，我们的中药已经销售到80多个国家了。”不久前，在北京西山脚下，阿根廷李丰药业集团董事长李文忠对本报记者聊起了他30多年来向世界推广中药的往事。

去阿根廷创业

40年前，中国第一家专门收治偏瘫患者的医院诞生了。

《人民日报》1985年2月12日三版上刊发了一篇报道——《让偏瘫病人站起来》，主角之一就是李文忠。当时，他和哥哥自办偏瘫康复医院、用中医方法治疗患者，引发了社会热议。《北京日报》《健康报》《瞭望》等媒体均予以报道。

“当时，好多外国人都来参观。看到中医药的神奇疗效后，就有人邀请我出去。”李文忠说，经过考察，1990年，他选择去阿根廷创业。

“中药治疗很多疾病都很有效，外国人也承认，但不能否认的是，你去人家国家宣传中药，人家认为你是来抢饭碗、抢市场的。所以，真正融入当地是很难的。”李文忠说，中医药的理论基础对外国人来说也是难以理解的，“阴阳五行、中医哲学，外国人也很难接受。”

因此，李文忠在阿根廷熬了十几年才算站稳了脚跟，秘诀就是——融入主流，回馈当地。他认为，这是中医药“走出去”必须要做到的。

李文忠属于中国改革开放后第一批富起来的人。上世纪90年代初，去南美洲闯荡时，他投入所有积蓄——40万美元，开了中药加工厂。然而，转眼就赔得血本无归。

“我是医生出身，没搞过企业，不懂企业管理，对当地的医药政策没搞清楚，语言也不通，翻译、律师都能骗你。”李文忠说，还有一个，缺少人脉，打不开局面。

李文忠说的人脉，不是花钱拉关系办事那种，而是“让人家了解你、信任你的渠道”。这种人脉，只有建立起朋友关系才能实现；这种信任，只有长期合作才能获得。

用中药治好了头虱

“寺庙里的罗汉，站的站一生，坐的坐一生。”不少人都劝李文忠认命，别再干下去了。

虽然深受打击，李文忠没有放弃，而是回归老本行，在布宜诺斯艾利斯开了中医诊所行医。此外，他还开过洗衣店，办过中医学校。

通过行医，李文忠慢慢积累起人脉，信任基础逐步夯实。“当时看好了几个名人，其中有位电视台的知名主持人，他给我做了广告，后来跟当地卫生部的官员也建立起联系。”他说，接下来，他被聘为布宜诺斯艾利斯医科大学的客座教授，还到阿根廷国家电视台做过中医药讲座。

在这个过程中，李文忠始终没有忘记如何让中医药真正在阿根廷落地生根，他在观察，等待机会。

新世纪的曙光照亮了李文忠的中药之路。在他到阿根廷第11个年头时，李文忠主持研发的几款药物上市了。其中，最重要的莫过于治疗头虱的特效药。

头虱病是头虱寄生于头发和头皮部位而引起的传染性皮肤病。头虱叮咬皮肤后会产生不同程度的瘙痒和皮疹。

在南美洲，在阿根廷，头虱病在儿童群体流行甚广，是多年来困扰当地民众的痼疾。由于传染性很强，阿根廷规定，患有头虱病的孩子不得进校学习。

传统治疗头虱病的手段是用西药，但很难除根，“而且用得年头多了，头虱的耐药性大大加强了。”在李文忠看来，用中药治疗是能奏效的。

通过试验，翻查中药典籍，李文忠研制出一种制剂，效果非常明显。“我还在其中添加了冰片，因为虱子咬完的地方又肿又痒，这样就凉飕飕的，特别舒服。”

“我希望根治阿根廷孩子的头虱病，为阿根廷做件实实在在的好事，也为中医药留个好名声。”为此，李文忠以个人名义在阿根廷成立了慈善基金会。他每年都向阿根廷的学校免费捐赠价值不菲的灭虱剂，得到阿根廷社会各界的高度赞扬。

又差点儿破产

头虱战疫一炮打响，李文忠名声大噪，中医药声名鹊起。

“外国人为什么对中医药感兴趣？”李文忠总结道，“中药的效果，他们看到后，是从心里服气和接受的。”

同时，李文忠的企业还同步推出了治疗焦虑抑郁的药、治疗便秘的药、治疗消化道疾病的药，还有像人参蜂王浆之类的补药。

所有药的原材料都是从国内运到阿根廷，再在阿根廷的加工厂制作完成的。“中药讲道地药材，党参就得是山西的，人参就得是吉林的，川贝母就得是四川的，淮山药就得是河南的。”李文忠说，为了降低运输成本，后来就在药材出产地建立提炼工厂，就地加工提炼再出口。

在哪里销售，产品就要符合哪里的相关法律、政策规定。李文忠为此和阿根廷司法机关建立起联系，还被聘请为药典编辑委员会的编委。

在来阿根廷11年之后，李文忠的中药事业终于赚钱了。

好景不长。2001年，阿根廷遭遇罕见经济危机。银行冻结资金，企业大量破产。“当时从银行最多才能取出2万美元来，工资都不够发。”他说，“产品都大批量生产出来了，也搞好了营销和广告策划，投放了大量资金下去，结果货卖不出去了，积压在仓库里，差点儿破产。”

融入当地实现共赢

尽管几乎倾家荡产，但李文忠只有一个信念——再苦再难也要熬下去，中医药在海外推广不能半途而废。

阿根廷经济逐渐复苏后，在李文忠的大力推动下，阿根廷卫生部从法律上承认了中医药的地位。他的中医药产品也在市场上广受好评。

为进一步融入当地，李文忠在2010年前后，跟一家阿根廷百年药业巨头合作了。如此一来，中医药变成了阿根廷企业的产品，成为阿根廷民族工业的组成，真正实现了本土化。“你在人家的地盘搞销售，竞争不过人家的。那种独特的语言、销售方式，我们无论如何是掌握不了的。”李文忠说，“我在阿根廷摸爬滚打那么多年，都只能是在社会上销售；合作之后，人家第一年就把药卖到医院了，销量增加了25%。”

“所谓融入，是要站在当地的立场上去思考。”李文忠说，“要成为一家人，取得信任，就得让人家的利益最大化，我挣钱你也挣钱，实现共赢。”

同时，在推动中阿两国医疗交流方面，李文忠不遗余力。一方面，多次促成中国中医药管理机构相关负责人访问阿根廷，与阿根廷卫生部负责人交流洽谈。另一方面，多次邀请阿根廷卫生部官员到中国考察中医药。

2012年4月，李文忠促成以阿根廷卫生部药监局长为团长的访问团来华考察。阿方访问团不仅亲眼见到了中医药研制的现代化操作，还与中国卫生部、中医药管理局相关负责人进行了深入交流。2015年，他又促成阿根廷卫生部副部长丹尼尔来华参观访问北京中医药大学、中国中医科学院中药研究所、上海中医药大学等中医药教学科研单位。

老祖宗的智慧不能忘

现在的李文忠早已过了古稀之年，但精神依旧矍铄，能说一口流利的西班牙语。“不能光靠翻译，必须要学会当地的语言，才能深入地交流。”李文忠说，信任不是一天两天就能建立起来的，必须几十年如一日地不断交往、不断培养。

“这30多年来，我绝大部分的时间、精力、物力、财力，都投在中医药的海外传播、研发、销售上了。”李文忠说，“生意不好时，通过门诊收集信息，了解当地的常见病、多发病是什么，了解当地人的饮食习惯、生活方式。”

李文忠发现当地人爱吃烤肉，尤其是红肉吃得很多；另外，早餐、午餐都很简单，正餐通常晚上9时、10时才开始。“大半夜吃两斤肉下去，长期如此，肥胖、消化不良等问题很多。”他说，这样有针对性地研发中药产品，就能适销对路。

《黄帝内经》有言：“夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以长久。”李文忠对此深以为然。

“上知天文，掌握当地的气候条件；下知地理，了解当地的风土人情；中知人事，明了当地人的精神状态、生活习惯。”李文忠说，“中医的理论在中国适用了几千年，指导国外的行医问药，一样管用。所以说，老祖宗的智慧，难以超越，不可轻言放弃。”