孩子托得上 家长更安心（新视点）

“门前大桥下，游过一群鸭……”上午9点，安徽省淮北市相山区天赐良缘小区爱乐祺幼儿托育中心，保教老师正带着两三岁的幼儿们做游戏。欢声笑语中，摇摇摆摆的“小鸭子”在“鸭妈妈”的怀抱里，玩得十分开心。

中心负责人李玮介绍，托育中心主要面向3岁以下婴幼儿开展托育服务，目前共有28名婴幼儿。保教老师注重培养孩子们的自理能力、生活习惯以及各项能力的发展，尽可能做到与幼儿园“无缝对接”。“小孙女2岁多，去年就送到了爱乐祺，这里的托育服务很专业，比在家里照顾得还好。保教费每月1000多元，负担也不重。”幼儿家长王颖华笑着说。

托育中心成立于2019年1月。李玮说，国家政策的大力支持，坚定了自己投身婴幼儿托育事业的信心。“我们获得了普惠托育服务项目中央预算内资金的补贴支持，相山区还按照每年每个幼儿1000元的标准给予运营补助，水电气执行居民生活类价格，大大降低了运营成本。”李玮说。

近年来，淮北市将“小托育”纳入城市发展的“大规划”，在安徽省率先开展3岁以下婴幼儿照护服务工作，出台照护服务机构设置标准、管理办法，严把准入关口和从业人员资质，优先保障托育服务机构和设施建设用地等。

和爱乐祺“独立式”幼儿托育不同，淮北市濉溪县第一幼儿园是公办托幼一体化幼儿园。走进专为2—3岁幼儿设立的托大班，两位保教老师正扮演小朋友，演示椅子应该怎么搬放，如何避免“生活中的不安全”。回廊对面，小班传来阵阵钢琴声和孩子的歌声，欢快清脆。

“托班和幼儿班有很大区别，除了教学内容，安全性也很重要。你看这些软包处理，还有智慧黑板等设备，政府一次性补贴2万多元。”幼儿园副园长赵艳丽介绍，在政府的大力支持下，幼儿园还享受到了增加普惠托位等各种补贴，每个月的保教费实行600元的普惠性收费。“去年秋季首招，1个班20个托位很快就收满了。”

“安心托幼，孩子开心，家长满意。”濉溪县濉溪镇闸东社区居民曹文亚连连夸赞。曹文亚的女儿今年3岁，去年9月份送到濉溪县第一幼儿园，“之前我对孩子上托班还有点不放心，没想到孩子现在变得乐观开朗，尤其是延时服务，更加方便了我们这样的双职工。”据了解，为了满足群众对普惠托育的需求，濉溪县充分挖掘资源增加供给，目前已有860个托位，今年还将增加955个。

据介绍，目前淮北市探索出以“一体式”为主，“独立式”“家庭式”“企业式”“家政式”为辅的5种托育机构建设模式。如改造小区内住房为家庭照护机构，临时、半日、全日和长期的照护服务可供灵活选择；在企业内开办托育服务，职工上班带娃两不误；将托育和家政服务结合，开展育婴师培训，提供宝妈课堂、灵活托管……这些模式既方便可及又因地制宜，让更多家庭托得上、托得起、托得安心。

为提高托育服务人员素质，淮北市还将托育服务人员作为急需紧缺职业（工种），纳入培训规划和政府补贴的职业培训目录。淮北工业与艺术学校等开设了幼儿保育、学前教育等专业，学生可定期到托幼机构学习观摩。此外，淮北市还探索实施由医疗保健机构向托育机构派驻儿童保健医生任健康副园长，“医育结合”提升托幼水平。

当前淮北市已建成6703个托位，每千人拥有托位约3.4个，高于全国和安徽省平均水平。据淮北市卫健委主任刘文远介绍，计划到2025年，淮北每千人托位将不低于5.04个。

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 19 版）