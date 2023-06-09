个人养老金产品应该怎么选（民生服务港）

作为我国养老保险体系第三支柱的重要组成部分，去年11月，我国正式启动个人养老金制度。实施半年之际，人力资源社会保障部的最新数据显示，截止到今年5月25日，参加人数已达3743.51万，金融机构推出的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金四类个人养老金产品总数已超过650只，个人养老金制度平稳有序运行。

面对琳琅满目的个人养老金产品，应当如何选择？记者采访了相关专家。

业内人士表示，总体上看，四类产品具备经营稳健、风险适当、长期增值的特征。同时，各类产品也有一定差异性和各自优势，需要消费者充分认识把握。

“广大消费者对个人养老金储蓄产品最为了解，本金收益有保证，买起来省心、踏实；理财产品预期收益和风险相对平衡，波动较平滑，可较好满足安全稳健、长期收益的投资期望；基金产品的风险水平相对较高，与之对应的是，该类产品也有望获得更高的长期收益。”招联首席研究员董希淼说。

“此外，专属商业养老保险具有缴费方式灵活、承诺保底利率、能够终身领取等特点，保障属性尤为突出。”中国养老金融50人论坛秘书长董克用说。

专家建议，消费者应在充分了解不同产品特点的基础上，从自身的养老需求和风险偏好出发，合理配置产品组合。

“比如，临近退休的投资者可重点考虑能够保本的产品，守好养老‘钱袋子’；追求长期超额收益的投资者则可配置较多的基金类产品。”董克用介绍，消费者应注重分散投资，构建更加合理的投资配置。此外，账户资金实行封闭运行，投资者还应培养长期投资理念，做好资金流动性安排。

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 19 版）