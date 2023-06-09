完善农村流通 促进县乡消费（消费万花筒）

“这是咱们镇的大松子，颗粒饱满味道香！”前不久，在黑龙江省牡丹江市林口县柳树镇举行的助农直播带货活动中，镇长王涛在直播间与网民热情互动，一边介绍当地的生态环境优势、文旅资源，一边为消费者推荐当地松子、沙棘、榛子、木耳、蘑菇等土特产，现场气氛热烈。

柳树镇坐落在长白山东麓，物产丰富。为进一步拓宽农产品销售渠道，镇里积极发展农村电商，整合供销、邮政、快递等机构优势，让农产品卖得更快、卖得更远。去年7月至今，当地直播助农已创收200多万元。

县乡市场消费潜力巨大。《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出“加强农村商贸体系建设”“畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道”“完善农村电商配套服务”。各地深挖县乡市场潜力，推动乡村市场体系加快完善。

农村物流配送体系持续健全。去年相关部门支持建设改造县级物流配送中心506个，乡镇快递物流站点650个。通过整合物流资源、发展共同配送，降低了农村物流成本，提高了配送速度。

农村电子商务加快创新发展。去年全国农村网络零售额达2.17万亿元，同比增长3.6%。各地依托电子商务进农村项目，大力发展直播电商等新业态，帮助农民就业增收。今年一季度，全国农村网络零售额达5233.4亿元，同比增长8.8%，增速较去年同期提升3.4个百分点。重庆市供销社大力拓展“村村旺”电商平台服务功能，依托基层社收购农产品，由社有企业统一包装销售，去年帮助农民销售生鲜农产品584亿元。

农产品流通效能进一步提升。去年，相关部门支持升级改造878家农产品零售市场，建设12家公益性农产品批发市场，新增冷库库容96万吨；全国农产品网络零售额5313.8亿元，同比增长9.2%，增速较2021年提升6.4个百分点。“骨干批发市场+零售市场+农产品电商”的多层次农产品流通格局不断完善。

专家表示，要加快构建紧密联结产地到消费者的农产品市场网络，推进传统流通网络数字化转型，不断创新流通服务方式，大力发展直播电商、即时零售等新业态，带动农产品上行和农民增收致富。

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 18 版）