北京同仁医院副院长、眼科专家魏文斌：呵护眼健康，一生享光明

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

“在全生命周期，人们的眼睛会发生不同的问题，所以每个人都要终生呵护眼睛。”北京同仁医院副院长、眼科专家魏文斌在题为“现代常见眼疾预防及治疗”的主旨演讲中介绍了全生命周期眼部疾病的种类与防治措施。

北京同仁医院副院长、眼科专家魏文斌发表主旨演讲

魏文斌提出，随着年龄的变化，眼睛也在衰老，所以眼睛在全生命周期当中都要特别关注。在不同的年龄段会有不同的重点，新生儿 需要关注先天性的疾病，青少年需要关注近视的问题，成年人要关注干眼症，进入老年时代，眼睛就会出现衰老，会出现白内障、青光眼等一系列眼底疾病。

魏文斌强调，近视的发展是出现致盲的重要原因。高度近视引起的视网膜病变，已经成为我国致盲的第一、第二位原因。他在发言中还提到了几个影响较大、影响面较广的疾病如干眼症、糖尿病、老花眼、青光眼和白内障的发生及防治方法。他表示，对于干眼症要系统地重视，改变生活方式和药物治疗。

“此外，糖尿病也是致盲的一个重要原因，需要关口前移、早期干预，必须高度重视。”魏文斌提到，我国是糖尿病的高发国家，糖尿病人群已经超过1亿以上。糖尿病导致的一系列并发症是影响全民健康的慢病，其影响的是全身健康，和心脑血管、周围神经、下肢、肾脏等都有关，其中有一种严重并发症就是眼病。“目前40-60岁人群当中，致盲的第一位原因是糖尿病视网膜病变。随着糖尿病病程的延长，糖尿病视网膜病变的发病率就会明显增加。但糖尿病视网膜病变是可防可控的，只要我们高度重视，90%的人是可以不失明的。”魏文斌说。

魏文斌在讲话中还呼吁眼睛需要年检。通过一张眼底照片就可以发现80%的眼病，因为眼睛血管反映的是全身血管，通过眼睛可以了解全身的健康状况，有利于降低心脑血管疾病发生风险、老年性痴呆等神经衰老性疾病发生的风险。