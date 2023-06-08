北京协和医院眼科主任陈有信：正确使用电子设备，小心视频终端综合征

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“推动‘十四五’时期我国眼健康高质量发展”举行主题圆桌对话，北京协和医院眼科主任陈有信作为嘉宾进行经验交流分享。

北京协和医院眼科主任陈有信

推进儿童视力健康已成为我国眼健康工作的重中之重，0-6岁是儿童眼球结构和视觉功能发育的关键时期，6岁前的视觉发育状况影响儿童一生的视觉质量，因此，做到早监测、早发现、早预警、早干预至关重要。

然而，随着科技进步，人们越来越依赖各种电子设备，尤其是各种视频终端显示设备。陈有信指出，电子产品的过多、过频使用有损健康，由此也产生了一种疾病——视频终端综合征，简称VDT。对此，陈有信表示，很多时候家长要注意孩子是否看屏幕的时间太长，是否做到用眼40分钟左右就休息10分钟！。

“随着科技在发展，现在显示屏技术越来越好。比如激光电视就像电影投影一样，更加科技化，它的色彩、光强度、距离，可以解决好几个问题，其中一个就是距离问题。这样一来，VDT视屏终端综合征的问题可以解决了，视疲劳的问题也解决了。”陈有信认为，随着科技和技术的进一步更新迭代，新型护眼显示产品可以解决人们眼疲劳、干眼症等问题，并且可以提供近视防控科技方面的支持。

陈有信同时表示，目前ChatGPT及人工智能技术在眼科有较多的应用，可以作为医生的助理，但对类似chatGPT这类的人工智能技术在眼科中的应用，还需持有谨慎的态度，既要拥抱它，也不能够完全信任与依赖。