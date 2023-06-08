何氏眼科集团杜丽玲：关注中国家庭日益增长的美好视觉生活需要

6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“聚焦‘视’界大生态构建 提升全民眼健康水平”举行主题圆桌对话，何氏眼科集团总裁助理、何氏眼科京津冀区域院长杜丽玲作为嘉宾进行经验交流分享。

何氏眼科集团总裁助理、何氏眼科京津冀区域院长杜丽玲

随着我国防盲治盲与眼健康工作的不断推进，我国眼健康事业发展从以治病为中心逐步转变为以人民健康为中心。对于中国家庭日益增长的美好视觉生活需要，杜丽玲指出，人的眼睛在不同的人生阶段要面对各种可预见性的眼病挑战，被动的诊疗需求已经不能满足人们对“美好视觉”的需要，只能满足“获得视觉”，而达到“美好视觉”是一项长期管理和干预行为，这就需要把干预和管理提前。

杜丽玲认为，要建立全生命期眼健康档案，也是对“全生命期管理”提出个性化指导工具。这个档案是每个人专属的、是实时的、动态的、是全周期的、同时也是标准的。她介绍说，目前何氏眼科已经在北京率先着手建设美好视觉体验中心，将家庭体验模式作为医院经营发展最重要的服务特色。后续，何氏眼科将会在京津冀的各个板块将视觉体验场景和健康体验场景相融合。

科普宣传、健康教育是实现健康中国战略的重要举措。眼健康科普工作既需要依靠眼科专业人员技术优势，又需要将眼健康知识以通俗易懂的方式传递出来。

对此，杜丽玲提出两点建议：

第一，眼健康科普要全方面、全覆盖、多方支援，需要全社会共同努力，同时开展社会性眼科知识普及，同样需要重视“全生命期管理”，针对每一阶段的眼健康风险，做好知识储备和预警意识。

我们都知道，近视问题“防胜于控，控重于治“。同样，所有眼健康风险也是如此，我们不仅需要把预防做到前面，做好全社会和全生命周期的科普宣传工作，还需要把知识普及从线上、线下、政府、企业、到社区、学校、医院，形成全方位联动机制，并通过分享致盲

素、致盲的场景等，提升全民对于防盲治盲的风险认知。

第二，需转变传统科普观念，从“被动科普”到“主动、互动科普”，从“一次性服务”到“长期服务”，并积极利用网络大数据技术，分析公众的科普需求，依据公众需求开展相关眼科知识普及服务。

我们还应该扩大眼健康知识的科普对象，从以青少年、家庭核心成员为主要科普对象，转变至家庭所有成员，同时根据不同人群开展针对性强的科普活动，科普服务内容个性化。使越来越人明确眼健康防控的个性化意义。