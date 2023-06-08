厦门大学附属厦门眼科中心潘美华：近视防控最关键是早期预防、早期干预

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“聚焦‘视’界大生态构建 提升全民眼健康水平”举行主题圆桌对话，华厦眼科医院集团斜视与小儿眼科专家、厦门大学附属厦门眼科中心业务副院长潘美华作为嘉宾进行经验交流分享。

厦门大学附属厦门眼科中心业务副院长潘美华

当前，儿童青少年近视发病率居高不下。潘美华指出，儿童青少年近视防治的关键是早期预防、早期干预，建议家长带孩子到正规的医疗机构建立眼健康档案，定期检查，关注孩子眼睛在生长发育过程中的健康情况，以便早期干预和矫正。特别是有近视的家长，孩子发生近视的易感性会更高，更要引起重视。

潘美华表示，暑期也是近视的高发时段。建议小朋友们养成良好的用眼习惯，增加户外活动，合理安排功课时间，不要迷恋电子产品。

孩子的视力检查如果达到1.0，就说明是健康的眼睛吗？

对此，潘美华指出：“视力是眼健康的一个重要指标，但仅仅依靠视力来判断眼睛是不是健康是不够的，因为眼健康的标准，除了视力以外，还有视觉功能、眼位、眼表微环境、是否存在潜在损害因素等一系列指标的综合评估，这也是需要家长注意的一点。”