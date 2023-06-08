北京大学人民医院眼科主任赵明威：早诊早治，关注黄斑病变与糖尿病视网膜病变

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“推动‘十四五’时期我国眼健康高质量发展”举行主题圆桌对话，北京大学人民医院眼科主任赵明威作为嘉宾进行经验交流分享。

北京大学人民医院眼科主任赵明威

黄斑病变作为目前发病率较高的眼底病之一，高发人群有哪些？该如何有效预防？

赵明威表示，从青年到中年再到老年都可能会有各种各样的黄斑病。老年群体以老年黄斑变性、老年黄斑裂孔、玻璃体黄斑交接面的疾病、黄斑前膜、黄斑牵引、各种原因黄斑水肿等为主。

中年群体，像糖尿病视网膜病变、或高度近视黄斑病变，包括黄斑劈裂、黄斑部脉络膜新生血管、黄斑裂孔等；青年群体也会有黄斑病，比如像遗传性的黄斑病，或中心性浆液性脉络膜视网膜病变，特发性脉络膜新生血管等。

赵明威指出，各种各样形形色色的黄斑病，其实多数是可防可治的。可以治疗它的原发病，也可以针对它的发病机制进行相关治疗。随着现在科技的进展，给治疗各种黄斑病提供了良好的手段和方式。

近年来，由糖尿病引发的眼底病患者数量不断增加，在未能及时发现和治疗的情况下，糖尿病视网膜病变的致盲风险更是大幅增加。当身体出现哪些“信号”时，就需要当心是糖尿病视网膜病变？

对此，赵明威表示，得了糖尿病和糖尿病视网膜病变是有一个时间差的。对于老年群体，尤其是Ⅱ型糖尿病，从得糖尿病到发生眼病，平均时长是7-10年。因为Ⅱ型糖尿病是非常隐匿的病症，可能有的患者在得了糖尿病后根本不知道，等到就医的时候，糖尿病已经发生很长时间了。赵明威呼吁，得了糖尿病要及时看眼底，会发现眼部的病变，也可以反推糖尿病控制的情况。