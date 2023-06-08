北京同仁医院斜视与小儿眼科主任付晶：治疗斜弱视的特效方法就是早发现、早诊断、早治疗

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“推动‘十四五’时期我国眼健康高质量发展”举行主题圆桌对话，北京同仁医院斜视与小儿眼科主任付晶作为嘉宾进行经验交流分享。

北京同仁医院斜视与小儿眼科主任付晶

孩子总喜欢歪着头、斜着眼看东西，这究竟是不是斜视？

付晶表示，斜视的定义是一个眼睛是正的，而另一个眼睛是斜的。简而言之，就是双眼不够一致，不协调。举例说明，比如一只眼睛看着A处，而另一只眼却看着B处，这就叫不一致、不协调。究竟斜着眼睛看是不是斜视？这就取决于斜着看是否协调和一致，如果不协调、不一致就是斜视，协调一致就是我们眼睛有正常转动的功能，它可以向左看、向右看、向上看、向下看，但这对于家长来说有点难判断，需要去专业的医院由专业的医生来给孩子进行判断。

付晶强调，斜弱视的特效方法就是早发现、早诊断、早治疗。特别是对于弱视治疗来说，它是一个长期的过程，因为发育也是长期的过程，不可能一蹴而就。所以最大的问题就是家长跟孩子要共同配合医生，孩子要有良好的依从性，坚持下去，绝大部分都是可以治愈的。

弱视与近视有什么区别呢？

付晶指出，近视主要的表现是看远处不清楚，但是看近还是清楚的。但是影响儿童眼部视力的还有一个重要的疾病，就是弱视，一些弱视的孩子同样有凑近看东西的习惯。这是因为同样都看不清楚，但是远的物体会小，近了会大，近大远小，他从近处看相对会清楚一些。

如何良好的区别，这就需要视觉的筛查，看看孩子视力是否真的有问题。如果发现孩子有异常的用眼习惯，就要去专业的医院找医生进行详细的眼部检查，判断究竟有没有视觉异常，还是只是因为习惯的问题。