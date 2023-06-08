直播预告：子宫内膜增生？当心癌变早期

子宫内膜增生大多数是一种可逆性病变或保持一种持续性良性状态，需要规范治疗与长期管理。少数病例在较长的时间间隔以后可能发展为癌。什么样的子宫内膜增生会进展为子宫内膜癌？临床中是如何诊治的？

6月9日13:00，人民好医生客户端将邀请四川大学华西第二医院副院长牛晓宇做客直播间，为大家详细讲解子宫内膜增生相关科普知识。

专家简介

牛晓宇，四川大学华西第二医院副院长、博士、主任医师。四川省学术技术带头人，四川省卫生厅学术技术带头人。任中华医学会泌尿外科学分会女性泌外学组副组长、中华预防医学会盆底功能障碍防治专业委员会常务委员、中国老年医学会妇产科分会常委、四川省预防医学会盆底疾病防治分会主任委员、四川省整形美容协会女性生殖整复与抗衰老分会会长等。

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