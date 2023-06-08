@高考考生和家长 天气炎热易中暑 这些防护请做好

在夏季，气温过高、湿度大、风速小等条件下，非常容易引发中暑。正值高考期间，近日多地疾控部门发布健康提示，提醒考生和家长做好高温防暑措施。

沈阳市疾控中心提示，高考期间普遍天气炎热，稍不注意容易中暑。考生在外出时要带好防晒用具，避免烈日直晒。尽量穿着透气、散热的棉质衣物。室内空调温度不宜过低，一般在26℃-28℃为宜，防止感冒。

另外，为了考生能够很顺利地进行考试，家长也应该做好个人防护。考前和考试期间，家长应尽量避免到人群聚集的场所，不要过多参与社交活动，也要监测自己的健康状况，给孩子营造一个健康、安全的考试环境。

海南省疾控中心提示，考生要保证充足水分摄入，如果出汗过多，可适当饮用含电解质饮料，如淡盐水等。多吃新鲜蔬菜和水果也可补充水分；可携带防暑药物，如仁丹、十滴水、藿香正气水、清凉油、无极丹等备用。

中国疾控中心提示，长时间在高温、潮湿的环境中，如果发生这几种情况时，你可能已经中暑了，需要及时休息：

先兆中暑者会出现口渴、食欲不振、头痛、头昏、多汗、疲乏、虚弱等症状，但因为这些症状往往缺乏特异性，不易引起大家的重视。轻症中暑者可能出现恶心、呕吐、心悸、脸色干红或苍白，注意力涣散、动作不协调，以及体温升高等症状。特别值得注意的是，重症中暑包括热痉挛、热衰竭和热射病三种，不同种类的中暑表现不同。热痉挛主要表现为肌肉痉挛，可能与体内严重的钠流失（大量出汗和摄入低张液体，如白水）和过度通气有关。

避免中暑的重要一步也是第一步：脱离中暑环境。一旦发现自己或有人中暑，先拨打“120”急救电话，然后进行力所能及的现场急救。

搬

停止活动，迅速脱离高温、高湿环境，转移患者至通风阴凉处，尽快除去患者全身衣物。如果条件允许，可将患者转移至有空调的房间，建议室温调至16-20摄氏度，让患者躺下，抬高下肢15-30厘米。

量

快速测量体温，最好是核心温度，通常使用直肠温度来反映核心温度。如现场无法测量核心温度，也可测量体表温度（腋温或耳温）做参考。如腋温或耳温不高，不能排除热射病，应每10分钟测量一次或持续监测体温。

擦

用冷水或稀释的酒精帮患者擦身并持续扇风，也可用冷水淋湿的毛巾或冰袋、冰块放在患者头部、颈部、腋窝或大腿根部腹股沟处等大动脉血管部位，帮助患者散热。

补

快速补液。如果中暑者清醒，没有恶心呕吐，可以喂其喝淡盐水或者运动饮料，也可服用人丹、十滴水、藿香正气水等中药。有条件的，可以现场快速静脉输液，首选生理盐水或林格液，用4摄氏度的更好，既有降温作用，也可适当扩充容量。但开始输液速度宜慢，以免引起心律失常等不良反应。