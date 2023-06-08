高考期间如何避免新冠“二阳？“阳了”又该怎么办？专家这样建议

近期，多地出现了新冠病毒感染散发病例，其中有一部分人是二次感染。2023年高考如期而至，对于高考的考生而言，此时应如何避免新冠“二阳”？不幸“阳了”又该怎么办？就此人民网记者采访了天津市第一中心医院感染科主任医师杨文杰。

如何避免新冠“二阳”？

杨文杰表示，做好日常个人防护。保持良好卫生习惯，如勤洗手、戴口罩、注意咳嗽礼仪、保持好安全的社交距离、聚餐时使用公筷、避免去人员密集的场所，并做好居所、学习场所区域的通风换气和清洁消毒等。尽量通过步行、骑行等方式往返考场，避免乘坐公共交通工具。上下楼梯尽量不触摸扶手，乘坐电梯时不扎堆。

做好自我健康监测。如果自身出现不适，如发热、干咳、乏力、咽痛等症状，应及时进行抗原检测，并进行密切的健康状况监测；症状较重时，及时就医。

提升自身免疫力。保证良好作息习惯，早睡早起，适当锻炼，增强体质，均衡膳食，多喝水，保持心情愉悦，避免熬夜、过度焦虑和劳累。

不幸“二阳”怎么办？

杨文杰提示，如果考生在高考期间感染新冠病毒，也不必太过于担心。家长和考生要留意官方发布的最新指引，遵守最新疫情防控规定，按规定参加考试。

杨文杰说，要注意科学规范用药。布洛芬、连花清瘟等药物一般情况下不会出现嗜睡等副作用，但要避免过量服药或者是出现过敏症状，建议在医生的指导下用药。一些复方感冒药会有嗜睡等副作用，建议考生在用药之前，要仔细阅读药品说明书。

同时，在饮食上应注意营养均衡，合理搭配，适量摄入热量。避免高脂、高胆固醇食品、油炸食物和刺激性食物，如酒、咖啡、浓茶等。可以多食用清淡、易消化的食品，多吃水果和蔬菜，增加维生素摄入量，提高身体免疫力。