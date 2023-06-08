免疫应答可能影响唐氏综合征

《自然·遗传学》5日发表的一项动物实验研究发现，21号染色体上的干扰素受体（IFNR）基因簇的3个拷贝可能和唐氏综合征的一些性状有关，但相关机制仍需进一步研究。

唐氏综合征是一种遗传病，患者所有细胞的21号染色体都有3个拷贝，而不是正常的两个拷贝。21号染色体内有一组免疫相关基因，也称IFNR基因簇。然而，21号染色体的这个多余拷贝如何导致了这种疾病仍然不明确。之前曾利用小鼠研究过这种疾病，因为与人类21号染色体对应的基因组区域有一个多余拷贝的小鼠也表现出人类唐氏综合征患者的许多特征。

美国科罗拉多大学安舒茨医学分校团队此次对304名唐氏综合征患者（163位男性、141位女性）和96人的对照组（44位男性、52位女性）的血液进行了转录组分析，发现IFNR过表达与唐氏综合征患者的干扰素长期过度活跃以及炎症有关。为了进一步研究，他们对小鼠移除了IFNR基因簇的第三个拷贝。结果发现，这能减少之前在有3个该基因簇拷贝的小鼠中见到的过度活跃的免疫应答。研究团队开展了分子、结构和认知测试，指出删除IFNR第三个拷贝能改善唐氏综合征小鼠的许多性状，包括认知功能缺陷和心脏问题。

团队指出，由于研究对象是小鼠，所以将结果外推到人类时应保持谨慎，仍需开展进一步研究理解免疫应答异常的背后机制。