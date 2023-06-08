最新调查显示：我国消费者对食品添加剂仍存在四大误解

食品添加剂的使用由来已久，伴随着现代食品加工工艺的改进和食品工业的发展，食品添加剂的研发和使用也取得了长足的进步，对食品工业的发展起到了积极的推动作用。日前，由科信食品与健康信息交流中心发起的《中国消费者食品添加剂认知调查》显示，我国消费者对食品添加剂仍存在四大误解。

误解一

长期大量摄入食品添加剂有害健康？

本次调查显示，62%的消费者认为“长期大量摄入食品添加剂有害健康”。科信食品与健康信息交流中心主任钟凯表示，“长期大量”其实是外行话，真正懂食品安全的专家不会这么说。比如在评估食品添加剂安全性时，要充分考虑“终生、每天、大量摄入”的极端情况，因此网络上所谓的“长期大量摄入有害健康”几乎不可能出现。此外，国家标准在规定食品添加剂的使用范围、使用量时也是“算总账”，因此大家担心的“叠加效应”也涵盖在内了。

误解二

天然来源的食品添加剂

比人工合成更安全？

本次调查显示，70%的消费者认为“天然来源的食品添加剂比人工合成的更安全”。国际食品科学院院士、北京工商大学教授罗云波表示，这种想法可能与人们普遍存在“化学恐惧症”有关，但不论是天然来源还是人工合成的食品添加剂都是“化学物质”，在管理上也是一视同仁：用同样的方法和准绳去评估其安全性。因此批准使用的食品添加剂是同样安全的，无论何种来源。

误解三

“0添加”“0防腐剂”更安全？

本次调查显示，66%的消费者认为“0添加”“0防腐剂”的食品更安全。中国工程院院士孙宝国指出，“0添加”“0防腐剂”是典型的恐慌营销，利用了消费者对食品添加剂的担忧和不信任，反过来也进一步强化了“食品添加剂有害”的认知。实际上，“0添加”“0防腐剂”并不会更安全，有时还对消费者产生误导作用，可能对其他产品形成污名化和不正当竞争，不利于食品行业的良性发展。

误解四

三聚氰胺、瘦肉精是食品添加剂？

三聚氰胺、瘦肉精是两种典型的违法添加物，然而本次调查显示，仍有近8成消费者将其误认为食品添加剂。中国工程院院士陈君石指出，只有政府批准使用的才是食品添加剂，未经批准而使用的是非法添加物。食品添加剂被妖魔化，一定程度上是由于消费者混淆了食品添加剂与违法添加物。尽管政府有关部门、专业界和食品行业围绕食品添加剂已经做了大量科普，但很显然还有很长的路要走。此外，建议专业界进一步加强传播策略研究，让科学知识和理念真正做到“入耳入心”。文/阮光锋（科信食品与健康信息交流中心科技传播部主任）