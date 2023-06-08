“全民健身场地设施提升行动”启动实施

本报北京6月7日电 （记者孙龙飞）日前，国家体育总局办公厅会同国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅印发《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023—2025年）》（以下简称《方案》），启动实施“全民健身场地设施提升行动”，促进各地全民健身场地设施的建设和使用。

近年来，在各级政府共同努力下，各地健身设施“有没有”问题正得到逐步破解，健身设施“好不好”问题加快改善，体育场馆“开不开”问题得到有效应对。为满足人民群众日益增长的运动健身需求，实现全民健身工作高质量发展，《方案》主要内容围绕健身设施强基础、提质量、优服务、增效益四大行动展开，并提出主要目标：到2025年，与城乡人民群众需求相适应、与人口要素相匹配的县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。常住人口20万以上的县级行政区域至少建有一个公共体育场，或田径场、全民健身中心、体育公园、公共体育馆，乡镇（街道）全民健身场地器材短板得到补齐，行政村（社区）等公共场所全民健身器材进一步优化提升，健身步道、体育公园、户外运动设施等绿色便捷的全民健身新载体大幅增加。

国家体育总局有关负责人表示，下一步将会同相关部门同向发力，统筹利用各类资金渠道，建立健全激励机制，加大督导力度，依托健身场地设施开展更多公益性群众性体育赛事，加快解决群众“健身去哪儿”难题，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 15 版）