兴齐眼药医学市场总监姜潮：以循证为核心，做自己眼健康的第一责任人

6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“聚焦‘视’界大生态构建 提升全民眼健康水平”举行主题圆桌对话，兴齐眼药医学市场总监姜潮作为嘉宾进行经验交流分享。

兴齐眼药医学市场总监姜潮

伴随着我国居民眼健康知识的逐步普及，人们的眼保健意识不断增强，对眼科用药的需求也在持续增长。姜潮表示，作为眼健康企业，最核心的一点是不断地以患者临床需求为核心，提升研发能力，加快研发进度，提供高质量创新产品，满足患者不同的诊疗需求。

姜潮在发言中提到，各地区医生的认知、诊疗水平存在参差不齐的情况，应该加强各地区的医学学术交流、医师培训，不断地提升医生的诊疗水平，让专家们的智慧和临床经验惠及到更多医师，造福更多的患者。

加强近视的科学矫治，可以延缓近视进展，但同时也要避免因使用不当的产品导致二次伤害。谈及儿童青少年近视防控产品的选取，姜潮提出三点建议。

一是疗效和安全性，要选择经过充分临床研究和循证医学验证过的产品和服务。

二是依从性，要选择适合自己的，依从性好，治疗的周期足够长，这样才能保证治疗效果。

三是要定期复查，选择了经过循证医学验证过疗效和安全性的治疗方案，要定期复查，根据真实的我们自己的疗效和安全性判断需要维持还是调整治疗方案。

“这三点归结起来就是以循证为核心，以真实的疗效和安全性为根本，做自己眼健康的第一责任人。”姜潮说。