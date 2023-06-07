温州医科大学眼视光学医学部瞿佳：儿童青少年近视防控正当时

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

温州医科大学眼视光学医学部主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长、教育部综合近视防控专家宣讲团团长瞿佳以“儿童青少年近视防控正当时”为题发表主旨演讲。

温州医科大学眼视光学医学部主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长、教育部全国综合近视防控专家宣讲团团长瞿佳发表主旨演讲

2018年8月30日，教育部、国家卫生健康委员会等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，近视防控上升为国家战略。5年过去了，近视防控工作成效如何？

瞿佳以一组数据对5年来近视防控工作的成效进行解读。他指出，2019年全国儿童青少年总体近视率为50.2%，较2018年的53.6%下降了3.4%。受新冠肺炎疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年上升了2.5%，但较2018年仍下降0.9%。2021年近视率为52.6%，较2018年下降1%。

瞿佳表示，经过不懈努力，我国儿童青少年总体近视率下降，近视防控能力增强，综合防控多措并举，监测干预能力提升，示范作用取得实效，科普宣教范围扩大，监督检查力度加大，近视防控总体见效的基本局面初步展现。

5年过去了，近视防控接下来要关注什么？

瞿佳认为，最重要的就是要坚持不懈，同时防、控、诊、治四位一体。儿童青少年近视防控要突破近视环境风险因素预判、近视临床方案选择、近视综合防控适宜技术和针对性产品、近视群体防控和干预评价等一系列瓶颈问题。与此同时，要提升近视公共政策制定水平与个体视力全程监控、提升多方位一体化近视诊治水平、提升近视诊疗产品研发及效果、提升近视综合防控效率。

瞿佳表示，户外活动是最简单、低成本以及健康的近视防控方式。此外，包括周边离焦框架眼镜、OK镜、低浓度阿托品眼药水在内的多种干预方法可以矫正并减缓近视加深，但建议在专业机构和专业人员的指导下进行。

医疗系统怎么做才能符合近视防控的要求？对此，瞿佳认为，传统眼科如何拓展与近视相关的视光业务，是目前要改革和推进的工作，其中很重要的是近视防控需要人才储备。“近视防控全民关注，同时近视防控也推进了中国眼视光高等教育和医疗的高质量发展。我们有好的顶层设计，有具体而且远大的目标，同时有国际性的视野，中国的近视防控，包括整个眼视光事业一定前景光明。”瞿佳说。