欧能眼科王娜：提早进行视觉发育检查，预防斜弱视发生

6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“聚焦‘视’界大生态构建 提升全民眼健康水平”举行主题圆桌对话，欧能眼科集团联合创始人、重庆市妇幼卫生学会儿童心理行为与发展专委会视觉行为发育学组副组长王娜作为嘉宾进行经验交流分享。

欧能眼科集团联合创始人、重庆市妇幼卫生学会儿童心理行为与发展专委会视觉行为发育学组副组长王娜

除了近视防控，斜弱视也是影响青少年眼健康的一大问题。对此，王娜表示，斜弱视绝大多数也是可以得到预防的，尤其是弱视。预防弱视，最重要的方法就是对视觉发育进行全面早期检查。视觉发育检查不单单只是视力检查或者有没有近视等屈光问题，还包括眼睛解剖的发育和视觉功能发育是否正常，这能够很好地预防斜弱视发生。

王娜介绍，斜弱视的高危因素，比如先天性白内障或者高度屈光不正，在婴儿期就存在了，所以检查的时间点要更早。我们提倡婴幼儿6个月时就做一个全面的包括眼健康、屈光状态和视功能方面的检查，排除相关的危险因素。

“视觉发育是一个渐进的过程，前面的发育异常就会影响后面的发育进程。所以不是说要等到孩子能配合的时候，或者等到他上学了再去检查，我们眼科有很多设备是可以给婴幼儿做检查的。”王娜说。

关于如何引导孩子正确使用电子产品，王娜认为，由于时代的进步，完全杜绝孩子不使用电子产品，是不现实的，但是家长可以控制孩子使用的方式和时间。比如，和孩子制定出双方彼此都可以接受的电子产品使用方案，让孩子有被尊重的感觉，这样的方案容易持续下去。

王娜表示，使用电子产品的总体原则是远距离、短时间。把握这个原则，电子产品也不是洪水猛兽，很多学习也是需要通过电子产品来完成的。