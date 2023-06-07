毕宏生：中西医结合防控儿童青少年近视

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛上，全国儿童青少年近视防控宣讲团副团长、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生作题为“近视的干预手段及治疗方案”的主旨演讲。

全国儿童青少年近视防控宣讲团副团长、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生发表主旨演讲

毕宏生在发言中分享了“近视的干预手段及治疗方案”。他提到，要以“治未病”理念为指导，采取“节点前移、以防为主、防控结合”，预防正常儿童向假性近视，假性近视向真性近视，中低度近视向高度近视发展，最终降低近视发生率，高度近视的防控至关重要。要紧紧围绕“查、防、控”三个关键环节，采用眼视光、眼科、中医眼科学方法，形成科学有效的中西医结合综合防控技术和方案。

“定期眼健康筛查是发现和预防高度近视的重要手段，良好的用眼习惯和环境仍是预防近视的最有力屏障。”毕宏生表示，近视的预防很重要，近视一旦形成则不可治愈，所以我们提出来“节点前移”。建议从婴幼儿开始，加强0-6岁儿童视力检查。每6个月检查视力1-2次，发现视力下降要尽快做进一步检查，监测近视发生发展趋势，早干预、早控制。

此外，还可以通过增加户外活动时间，鼓励儿童青少年参加体育锻炼；严格控制使用手机、电脑等视频终端的时间；端正读写姿势；保证充足的睡眠时间等方式，预防近视。毕宏生建议，儿童青少年每天视屏累计不宜超过1小时，每次控制在20分钟内，年龄越小视屏时间应该越短。读书写字姿势要端正，保持“一尺、一拳、一寸”，连续读写30-40分钟要休息10分钟。针对近视形成的高危因素，进行用眼行为的监测与预警，提高健康用眼意识，养成良好的用眼习惯。

据了解，为给儿童青少年近视防控提供专业、规范、科学的标准化范本，中国中西医结合学会、中华中医药学会和中华医学会发布了《儿童青少年近视中西医结合诊疗指南》（以下简称《指南》）。毕宏生介绍，《指南》在大量临床实践和研究的基础上，结合国家近视防控工作政策要求和专家共识，根据最新中西医结合近视防治研究进展，规范中西医结合儿童青少年近视的诊断、分类、预防和控制等方法，旨在以准确评估视觉发育和功能障碍的情况，提高儿童青少年的眼健康水平。

毕宏生表示，中西医结合防控儿童青少年近视优势互补，既是中国特色，又具有学术和技术优势。将中西医结合医学科技创新成果运用到儿童青少年近视防控领域，是祖国医学的落地生根、开花结果。这是全国首批由3个一级学会共同发布的近视诊疗指南，体现了西医、中医、中西医结合所有同仁的认可，也标志着我国儿童青少年近视防控工作进入规范化、标准化、一体化、智慧化阶段，推动中医药优势拥抱现代科技。