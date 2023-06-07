中国关心下一代工作委员会邓俊峰：近视防控工作是利在千秋万代的工程

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。中国关心下一代工作委员会教育中心专家委员会副秘书长邓俊峰出席并致辞。

中国关心下一代工作委员会教育中心专家委员会副秘书长邓俊峰致辞

3月30日，教育部印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》（以下简称《工作计划》），进一步加强组织领导，明确部门职责，系统谋划和扎实推进新时代儿童青少年近视防控工作，坚持切实增强合力、部门分工协作的原则，确保完成《综合防控儿童青少年近视实施方案》明确的定期开展视力监测、完成年度评议考核、近视率核定等儿童青少年近视防控工作主要任务。

邓俊峰在致辞中对《工作计划》进行解读，并指出，《工作计划》为全国综合防控儿童青少年近视提供了一个行动指南和基本框架，也为广大师生和家长提供了良好的参考和依据。相信在政府、学校、家庭和社会的共同努力下，将会取得更好的成效，让青少年的健康成长得到更好的保障。

邓俊峰表示，随着信息技术和信息化教育的普及，国内青少年的用眼程度还会逐渐增加，可能会为近视防控带来巨大的挑战。因此，加强对青少年近视和体质的防控至关重要。学校和家庭应共同努力，积极采取各种措施来加强近视和体质方面的防控工作，确保青少年身体健康发展，创造美好未来。

“近视防控工作是利在千秋万代的工程。国家关工委成立30多年以来，我们的宗旨就是从教育下一代听党话、跟党走，到关心下一代的身心健康，这是我们工作的本质。我们专家委员会愿意支持各个行业关于青少年所有的工作，在各个环节、各个层次为大家提供服务。” 邓俊峰说。