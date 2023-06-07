2023国民视觉健康论坛发出倡议，构建全民眼健康良好生态

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。

“构建全民眼健康良好生态倡议书”发布

论坛上，人民网联合眼健康领域专家学者、医院代表、企业代表发布“构建全民眼健康良好生态倡议书”，眼健康领域专家学者、医院代表、企业代表上台，共同见证倡议发布。

共同呵护全民用眼环境，共建全民眼健康生态，也是广大企业的社会责任所在。人民网财经研究院还将携手全国眼健康事业专家，自2024开始，于每年6月6日全国“爱眼日”，在国民视觉健康论坛发布“国民眼健康环境企业共建指数”，对各类危害消费者用眼环境、诱发不良用眼习惯的产品制造行业，从企业履行社会责任角度，进行共建指数排行，鼓励广大企业为积累声誉资本，维护、提升CSR\ESG评分价值，积极参与共建。

以下为倡议书全文。

2023国民视觉健康论坛

构建全民眼健康良好生态倡议书

眼健康是国民健康的重要组成部分，也是涉及民生福祉的公共卫生问题和社会问题，涉及全年龄段人群全生命期。

提高人民群众眼健康水平，推进我国眼健康事业高质量发展，需要形成“政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注”的良好氛围。同时，也要加强眼健康科普宣传教育，强化每个人是自己眼健康第一责任人，推动形成人人参与、人人尽责、人人共享共识。

为进一步构建全民眼健康良好生态，呵护明亮“视”界，开启光明未来，我们倡议：

坚持眼健康工作服务于人民健康，共同促进眼健康医疗服务体系高质量发展！

积极提升科技创新能力，攻克核心技术，为全民提供个性化多样化的视光产品与服务！

持续强化眼健康科普宣传教育，共同呵护并改善全民用眼环境！

让我们以今天为起点，再接再厉，共同努力！