许斌：扛起医疗质量和医院运营两面“大旗”

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医疗质量是关键

“医疗质量和诊疗规范是我们的头号工程。”许斌认为，医疗质量既是基础也是关键。“在诊疗上，我们有丰富的设备支持，包括PET-CT（正电子发射计算机断层显像）、磁共振、CT（电子计算机断层扫描）和TOMO系统（螺旋断层放射治疗系统）。其中，TOMO系统能够在精准治疗的同时实现更小的损伤，从而更好地惠及患者。而在诊疗规范方面，医院通行的做法是MDT（多学科诊疗），区别于传统的医生会诊，MDT通过将相关专家聚在一起，就疾病的诊疗提出共性意见，更好地保证治疗规范性。”他说。

许斌介绍说，江西省肿瘤医院在医疗质量方面，提出了持续改进计划。其一，把“三基三严”作为医院考核的核心指标，医院严格落实核心制度，进行全流程管理；其二，将医院作为支撑平台，为学科建设提供人才、经费和政策等方面的支持；其三，完善奖惩和评估体系，及时作出医疗格局调整，并与考核制度形成合力。

医院运营是核心

公立医院的高质量发展要实现发展方式、运行模式和资源配置的“三个转变”。许斌认为，“三个转变”的核心在于资源的调配、流程的优化和管理的精细，需要从医院运营方面下功夫。“医院要进行医疗格局的优化和医疗结构的调整，达到‘保总量、调结构、要效益’的目的。通过月度考核、年度考核和科主任考核倒逼指标优化，并引入运营管理部门进行核算，通过对运营成本和效益的测算实现科学的降本增效”。

此外，许斌还提出：“医院的高质量发展离不开科研和教学。临床是‘一体’，科研和教学是‘双翼’，要实现科研、临床试验和教学三驾马车同步前行，实现医务人员能力的全方位提高。”

以患者为中心

“实施患者体验提升行动”是《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》的要求之一。许斌认为，医院是一个服务单位，不仅要能够治好病，还需要服务好患者。“在改善患者就医体验方面，江西省肿瘤医院做出了很多努力。一是进行新院建设，新建医疗住院大楼，将患者检查、辅助、治疗贯通起来，在改善住院环境的同时为患者提供便利；二是整合资源，实行‘5+X’的服务方式，让患者在一个地方就能解决多种需求，并设立患者服务中心，全流程无缝对接；三是改造检查流程，缩短检查时间，保证患者尽快进入治疗阶段，节约时间和经济成本”。

许斌介绍说，为更好地服务患者、服务临床一线，医院多年来坚持“四进四讲”，即机关进临床讲服务管理，党课进科室讲政治理论，党员进社区讲健康科普，专业进基层讲医疗技术，让管理者、党员、领导干部接近和融合基层，实现党建和业务的有效融合。