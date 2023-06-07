北京市消协发布高考消费提示：考生和家长要谨慎预订酒店 防止招生诈骗

人民网北京6月7日电 （记者董童）日前，据北京市消费者协会（以下简称“北京市消协”）官网消息，为确保高考期间的消费安全，北京市消协发布高考消费提示，提醒考生和家长科学饮食，谨慎预订酒店，谨防招生诈骗。

科学饮食要注意。考生在外就餐，应选择环境整洁、证照齐全、严格消毒的餐饮场所，避免在路边食品摊点用餐，尽量不吃凉菜、卤菜等，以免引起肠胃不适，影响考试；网络订餐要查看餐饮服务提供者公示的食品经营许可证及量化分级信息，尽量选择距离较近、口碑较好的餐厅，收到食品后检查包装是否完好、食物是否新鲜；在家就餐，家长应合理搭配饮食，以清淡为主，若发现食材异常，应立即停止进食。

预订酒店要谨慎。需要预订酒店的家长和考生，要提前考察酒店内部设施、服务质量、周边环境和交通线路等条件，选择住周边噪音小、交通便利的酒店入住，避免考生受到不良环境因素影响。交付订金前，注意经营者是否明码标价，对商家承诺的服务事项逐一进行核实，事先约定好押金返还及退房时间，防止商家变相加收费用。通过网络平台预订酒店，要仔细查看经营者承诺的服务条款，明确双方责任，各项信息确认无误后再下单，并妥善保管好支付凭证、聊天记录等证据，防止经营者坐地涨价或一房两卖。

招生诈骗要防范。高考期间一些不法分子利用考生和家长的急切心理，通过虚构与招生部门的密切关系，或假冒招生院校工作人员，以虚假承诺做诱饵，编造交钱就能实现低分高录的谎言进行诈骗。北京市消协提醒考生及家长，接到陌生电话要谨慎，遇诈骗情况及时报警。