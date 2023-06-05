直播预告：糖网病可防可控 中医辨证论治助你保住视力

糖尿病视网膜病变简称糖网病，是我国防盲治盲的重点眼病之一。我国糖尿病患者中有超过三成的人发生眼部并发症，随着糖尿病发病年轻化，糖网病也逐渐有了年轻化趋势。糖网病应该如何早防早治？中医有哪些好的治疗方法？

6月6日是第28个全国爱眼日，“人民好医生客户端”邀请中国中医科学院西苑医院眼科周婉瑜主任医师做客直播间，为大家讲解糖尿病视网膜病变的中医治疗法。

专家简介：

周婉瑜，主任医师、博士研究生导师、北京名中医身边工程专家团队负责人、中国医师协会中西医结合医师分会眼科专业委员会副主任委员。

擅长：干眼、葡萄膜炎和眼底病等疑难重症的诊断和治疗。

出诊时间：周二上午，周三下午；周一下午，周五上午（眼科针灸）；周一上午（特需）

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