直播预告：关注心房颤 预防脑卒中

6月6日是中国房颤日。今年中国房颤日的主题是“关注心房颤 预防脑卒中”。那么，什么是房颤？房颤与脑卒中有什么关系？哪些因素会导致房颤的发生？

6月6日14:00，房颤中心联盟主席、武汉大学人民医院教授黄从新，中国医学科学院阜外心血管病医院心律失常中心副主任、教授华伟做客“人民好医生”演播室，为大家解答这些困惑，欢迎届时收看。

专家简介：

黄从新，房颤中心联盟主席，中华医学会心电生理和起搏分会名誉主任委员，湖北省心血管病医学临床研究中 心主任，湖北省心血管病疾病介入诊疗技术质量控制中心主任，心血管病湖北省重点实验室主任，武汉大学人民医院教授。

华伟，中华医学会心电生理和起搏分会主任委员，亚太心律学会学术委员会主席，中国医学科学院阜外心血管病医院心律失常中心副主任、教授。

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