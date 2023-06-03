专家呼吁：哮喘患儿应接受及时、规范治疗并长期管理

哮喘是儿童常见的呼吸道疾病，近年来患病率持续上升。

国家儿童医学中心上海儿童医学中心呼吸科主任殷勇教授1日接受记者采访时表示：“哮喘等慢性气道炎症反复发作，会给气道带来不同程度的损伤，不仅影响患儿日常生活，影响可能持续到成年后，应引起家长的足够重视。”

“儿童呼吸系统解剖生理特点及尚未成熟的免疫系统导致其易患多种呼吸道感染性疾病，尤其是5岁以下的孩子。”殷勇教授表示，一些慢性呼吸道疾病患者的呼吸道感染可能急性加重，或可致命。

这位专家告诉记者，儿童哮喘，如果没有及时治疗，会带来多种严重并发症，比如：哮喘会并发气胸、纵膈气肿、肺不张等。哮喘长期反复发作、合并呼吸感染，孩子成年后可能会罹患慢性的支气管炎、肺气肿、肺心病、支气管扩张、间质性肺炎、肺纤维化等。

这位专家表示，虽然中国儿童哮喘诊治已取得较大进展，但是诊断率和控制率依然有提升空间。民众对哮喘的认识不足，长期管理的自我意识薄弱，是造成儿童哮喘反复发作的重要原因。此外，用药依从性差也是影响哮喘患儿病情控制的重要因素。

据悉，早期诊断、早期干预和规范化管理是提高儿童哮喘控制水平和改善预后的重要手段。提及哮喘的治疗方式时，殷勇教授介绍道：“治疗哮喘的药物大致分为缓解药物、控制药物和附加药物三大类。缓解药物用于快速解除支气管痉挛、改善症状；控制药物通过抗炎作用达到控制哮喘的目的，吸入性糖皮质激素是哮喘控制治疗的优选药物，且需每日用药并长期坚持。附加药物主要是一些创新的生物制剂，应用于难治型和重症哮喘。”

据介绍，雾化吸入治疗具有临床用药剂量小、药物起效快和临床不良反应少等优点，已在临床中使用广泛，是学龄前儿童呼吸系统疾病治疗的主要手段之一。殷勇教授解释，雾化吸入治疗利用气体射流原理，使水滴撞击出的微小雾滴悬浮在气体中，形成气雾剂，进入呼吸道并作用于病灶部位。这种方法能直接作用在患者的病变部位，使病灶部位的用药浓度较高。

这位专家表示：“相比于非雾化，采用雾化吸入布地奈德可降低哮喘患儿一半以上的复发风险；用药操作中不需要患儿刻意配合，操作方便，能够更有效地实现急性期雾化至少7天，持续期应雾化至少3个月的长期哮喘气道抗炎管理要求。”

“对于儿童，尤其是哮喘患儿等免疫力脆弱人群，应注意提升免疫力，保持饮食营养均衡、适当地参与体育锻炼、保证充足睡眠；也可以考虑在医生的指导下服用一些细菌溶解产物等增强免疫力，抵御病原体的侵袭。”殷勇教授强调。 (记者 陈静)