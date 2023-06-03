专家：无论何种价数HPV疫苗，尽早接种才有“价值”

中新网6月2日电(记者 张尼)自2009年以来，我国推动实施妇女宫颈癌和乳腺癌的检查项目，到目前已经累计开展了宫颈癌免费筛查1.8亿人次；下一步，国家卫健委将推进落实宫颈癌和乳腺癌的三级防控策略，包括推进HPV疫苗接种工作……这是近期国家卫健委在新闻发布会上透露的信息。

在宫颈癌防治领域，通过一级防控努力实现“不得病”显然是未来的工作重点。专家也强调，对于HPV疫苗来说，无论何种价数的疫苗，尽早接种才有“价值”，9-14岁小年龄段是接种HPV疫苗的最佳时机。

性行为发生年龄越早，宫颈癌发生风险越大

宫颈癌是原发于子宫颈部位的恶性肿瘤，也是最常见的妇科恶性肿瘤。近年来，我国宫颈癌发病率仍在上升，并且呈现年轻化趋势。

据世卫组织2020年的统计结果，全球宫颈癌新发病例60万例，死亡病例约34万例，发病率居全球女性生殖系统恶性肿瘤首位，其中我国宫颈癌新发病例接近11万，死亡病例近6万，约占全球的1/5，严重危害我国妇女健康。

不过，宫颈癌是目前唯一病因明确、可防可控的癌症，接种HPV(人乳头瘤病毒)疫苗可有效预防HPV持续感染及相关宫颈病变，是宫颈癌一级预防的主要措施。

“女孩子性行为发生的年龄越早，宫颈癌的发生风险越大。”首都医科大学附属北京妇产医院教授游川接受记者采访时表示。

第九版妇产科学也提到，相较于初次性生活年龄小于21岁的女性，初次性生活年龄在17-20岁的女性罹患宫颈癌的风险会上升1.5倍、小于17岁的女性患癌风险则会提升至2倍。

游川介绍，人乳头瘤病毒是一种非常常见的通过性传播的病原体，也是是导致宫颈癌的元凶。在宫颈癌检出的HPV型别中，最常见的是HPV16和HPV18型，全球超过70%的宫颈癌病例都与这两个高危HPV的持续感染有关。HPV疫苗正是针对关键的病毒亚型展开防御。

此外，游川表示，HPV疫苗作为首个能预防癌症的疫苗不仅可以预防持续性HPV感染，还可有效降低女性生殖器官疾病的发病率。

无论何种价数疫苗，尽早接种才有“价值”

据媒体报道，根据HPV感染的流行病学研究显示，我国女性高危型HPV感染存在两个高峰期，第一个高峰期是15-24岁，第二个高峰期是40岁以上。

中华预防医学会发布的《子宫颈癌综合防控指南》建议：预防性HPV疫苗最好在首次性行为之前接种效果最佳，尽早接种尽早保护。因此，9-14岁小年龄段是接种HPV疫苗的最佳时机，在这个年龄阶段接种产生的免疫效果更佳。

伴随公众对HPV疫苗关注度提升，有不少家长疑惑，孩子年龄太小是否适宜接种疫苗？对此，游川表示，有大量的研究已经显示，在15岁之前，尤其是在有性行为之前进行HPV疫苗的接种，其效果优于成年组，因为疫苗保护效果随着年龄的增长而下降，青春期的孩子接种效果是最好的。

与此同时，记者了解到，国内已获批的二价HPV疫苗(包含进口和国产)，针对9-14岁女性均只需接种二针，在实现对疾病有效预防的前提下简化了接种程序，降低约三分之一的接种费用。

游川表示，二价疫苗可以预防HPV16、18的两个亚型持续感染，对预防宫颈癌起到了非常好的作用。游川也强调，无论何种价数的疫苗，尽早接种才有“价值”。“如果孩子在有性行为之前打疫苗，二剂疫苗就能起到成年人三剂疫苗的一个效果，所以不要认为孩子小就不打疫苗，其实小年龄孩子打HPV疫苗的效果更好。”