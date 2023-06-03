直播预告：早发现早治疗 有效控制“视力的窃贼”

在这个手机不离手、电脑不离身的时代，眼健康受到了前所未有的挑战，青光眼、干眼症等眼病越来越年轻化。青光眼是一种不可逆致盲眼病，眼睛一旦受损，视力便再也不能恢复如初。据世卫组织预测，2020年全球青光眼患者将突破8800万人，这种可怕的疾病，正在慢慢偷走国人的视力，俗称“视力的窃贼”。

2023年6月5日15:00，上海交通大学医学院眼科视觉科学研究所副所长、上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科副主任郭文毅将来到直播间，就青光眼的相关内容进行分享。

嘉宾简介

郭文毅，医学博士，主任医师，博士生导师，上海交通大学医学院眼科视觉科学研究所副所长，附属第九人民医院眼科副主任。中华医学会眼科分会青光眼学组委员，中国妇幼保健协会眼科学与眼保健分会副主任委员，中国微循环学会眼微循环专业委员会青光眼学组副组长，上海市医师协会眼科医师分会委员。美国约翰霍普金斯大学和澳大利亚西澳大学访问学者。

主要研究方向是青光眼的发生机制及诊治策略和方法研究，已发表论文120余篇，其中SCI论文30余篇，主持国家自然科学基金面上项目4项，上海市科委医学引导类项目课题（重点）2项，上海市卫生行业临床研究专项面上项目1项，国家863项目子课题1项。

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