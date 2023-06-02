伊利：开启品质体验月 让世界共享健康

今年6月1日是第24个世界牛奶日，伊利在为牛奶“庆生”的同时，还用一条特别的“牛奶丝绸之路”，开启了一场不同寻常的品质溯源之旅。

“健康”始终是全社会关注的焦点话题，实现人人共享健康也是联合国可持续发展目标的重要内涵。伊利正在建设一条让世界共享健康的“乳业丝路”。

“伊利即品质” 始终是伊利践行的企业信条。去年，伊利将连续举办9年的“参观伊利”IP升级为“伊利品质体验月”，通过年轻化的沟通方式，为消费者生动且近距离地呈现从如何为奶牛配置营养餐、如何挤奶、牛奶又是如何进入生产线灌装的全流程。而今年的“伊利品质体验月”，伊利则将品质溯源的视角扩展到全球。伊利通过溯源全球产业布局，将其奶源、研发、生产、资源互补、合作共赢等多种品质维度一一传递给消费者，并用“丝绸之路”这一概念讲好全球品质故事，吸引更多人走近伊利、了解伊利，共赴一场“环球品质寻踪”。

从中国故事，开启全球寻踪

伊利的故事始于牛奶，而中国人与牛奶的故事，也与丝绸之路的开辟息息相关。以伊利为代表的乳企在全球的品质探索，其实也是丝绸之路的一种延续，以牛奶为媒，不断地加强全球产业交流。

2000多年前，我们的先辈穿越草原沙漠，从伊犁进入中亚，开辟了连接亚欧非的陆上丝绸之路。“一带一路”倡议提出十年来，新时代的丝绸之路故事又在伊犁上唱响。为了致敬一代又一代先辈的丝路精神，今年伊利的“环球品质寻踪”就从伊犁开始，从丝路的故事开始，通过这条特别的牛奶丝路，拉开伊利品质体验月的序幕。

这条草原牛奶丝路的开端，是一只正在倾倒出“牛奶”的巨型奶盒，并从此处绵延出一条长约数公里的丝路，远看仿佛流淌的牛奶长河。而走近看会发现，丝路上的中国水墨画意勾勒出伊利的全球行踪，向着远方一路延伸。

从里程碑，讲述伊利当代丝路故事

伊利的丝路故事，是用一次又一次的出发续写而成的。每一次出发，都是伊利对品质的全新探索，也是品牌一步步走出去的里程碑。多年来，伊利不断拓展国际视野，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网。让消费者从手中的一杯奶，见证世界品质。

这些别具意义的探索与成果，也被伊利刻画在这条草原牛奶丝路上，我们跟着“张骞”的步伐，从伊利现代智慧健康谷出发，到荷兰，到大洋彼岸的新西兰，再到英国，到东南亚。布局全球的巨大跨度，彰显的不止是是伊利作为乳业巨头的版图野心，更是探路者对于理想永无止境的追求与热爱。

在写有“启程”的里程碑下，我们看到是一家乳企梦开始的地方，也是收获与汇聚的地方。

伊利从内蒙草原为起点，在国内多地建设奶源基地和现代化奶产业集群，用优秀品质服务消费者。以伊利现代智慧健康谷为例，这里拥有全球产能领先的液态奶基地、全球一流的智能化奶粉工厂，以及全球绿色智慧样板牧场。这里是伊利全球品质的集结地，也承载着品质发展的未来。

再将目光投向海外，伊利除了布局国内黄金奶源带，更是早在2013年就锁定了新西兰，在此建设大洋洲乳业、威士兰乳业，搭建横跨太平洋的“乳业桥梁”。有着纯净的生态环境的伊利新西兰牧场，让奶牛自然放牧自由吃草。伊利的此次落地，为其全球资源体系布局勾下重要一笔。

当年张骞带回西域宝马，今天的伊利为了将好奶源扎根中国，更是不远万里将原产地英吉利海峡娟姗岛，被称为“牛中贵族”的“宝牛”——纯正娟姗牛种引进锡林郭勒盟自然保护区。不仅其数量仅占全球奶牛总数的1%，其乳脂、乳蛋白含量更是均高于普通奶牛，优质乳蛋白含量达3.5%以上，口感浓醇出众。

凭借多年深耕，伊利在全球多个国家和地区进行了优质奶源布局，但对于理想主义者而言，好奶源只是品质的第一步。随着消费者对于产品的多元化需求日益强烈，伊利大胆寻求全球智囊，携手欧洲生命科学领域的顶尖学府——瓦赫宁根大学，与欧洲“食品谷”15000多名研发人员一起，共同打造的一个背靠荷兰、面向欧洲的研发实体。伊利欧洲创新中心，在奶牛养殖、乳品研发和食品安全三大重点领域发力。奶牛怎么养更有助产好奶，怎样让牛奶更好味，怎样让乳糖不耐者安心喝牛奶，这些研究切合当代消费者实际需求，也促进了全球乳业向良性竞争。

同时，伊利已在中国、荷兰、新西兰、日本、印尼等国家和地区建立了15个创新中心，旨在打造全球智慧链，构建“产学研用”为一体的创新生态，推动全球乳业创新趋势。

就像丝绸之路的意义在于交流合作，两千年前的古人丝绸换奶，今天的伊利在探索奶源的丝路途中，也同样为当地产业带来全新的“思路”，将取自于全球的好品质，回馈于全球消费者，不断完善全球市场体系。

由于发现了地处热带的东南亚国家巨大的冷饮市场潜力，伊利来到东南亚成立绿色智造中心，不仅为炎热的热带地区带来清凉的冷饮，也助力当地产业链实现可持续发展。目前伊利旗下产品已在全球60多个国家和地区上市。安慕希、Joyday冰淇淋、Cremo冰淇淋等产品在海外的市场份额不断提升，一定程度上扭转了曾经中国只能漂洋过海从外面买奶而不能向外卖奶的局面。

年轻力量，续写未来中国品质故事

牛奶丝路到了这里，还远远没有抵达尽头。伊利品质体验月的开启日——世界牛奶日恰逢六一儿童节，儿童的健康成长是未来的希望，见多识广的年轻消费者对于品质也有更高的敏锐度。他们是生来拥有国际视野的一代人，是中国故事的传播者，也是未来的缔造者。

因此伊利同样重视年轻的消费群体，除了不断开发适合中国儿童的营养产品，以及激发年轻消费者口碑的人气商品。这条草原牛奶丝路上，小朋友们也可以来现场拿起画笔，共同描绘丝路的未来，象征着丝路精神将会一直被续写，将优质的乳品带向世界的每一个角落。

勇者无畏，行者无疆，是后人对张骞精神的评价。而丝绸之路也在世界版图上不断绵延。2013年，“一带一路”倡议被正式提出以来，以伊利集团为代表的中国乳品企业得益于“一带一路”的桥梁，纷纷拓展产业版图，不仅为国内外市场提供了优质乳产品，也促进了当地经济与发展。目前，伊利全球合作伙伴总计2000多家，遍及6大洲，分布在39个国家。在全球拥有15个研发创新中心、75个生产基地，产品销往60多个国家和地区。

站在全新的当代丝路上，伊利不仅想邀请消费者来恰西草原看一看这条美丽的牛奶丝路，更“厂开大门”，邀请大家走进伊利，探索伊利，品味伊利，全方位感受伊利品质，并跟随伊利全球探索的步伐，在舌尖上汇聚全球品质，让世界共享健康。