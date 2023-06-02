直播预告：高度近视会致盲吗？

我们通常将近视度数超过600度称为高度近视。高度近视人群分为两类，一类是单纯性高度近视，近视度数高，但成年后可趋于稳定；另一类是病理性高度近视，表现为近视度数终生进展，并伴有眼轴持续过度增长，即使成年后仍然继续加深，可导致不可逆视觉损害的眼底病变。

6月6日14:00至15:00，北京大学第三医院眼科主任医师陈慧瑾做客人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端直播间，就高度近视等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

陈慧瑾，北京大学第三医院眼科主任医师、副教授、硕士研究生导师。同时任中华医学会眼科学分会眼外伤学组委员、中国医师协会眼科医师分会眼外伤专委会委员、中国微循环协会眼微循环专业委员会委员、北京医学会眼科分会青年委员等学术任职。

擅长：眼底病、眼外伤。每年完成玻璃体视网膜手术近千台，累计已完成各类玻璃体手术上万台。

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